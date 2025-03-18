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Украина может положиться на Европу, мы не подведем, - Шольц

Шольц и Макрон

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон отметили продолжение поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очередная встреча Европейского Совета снова будет посвящена вопросу о том, как мы, европейцы, можем вместе противостоять вызовам войны, которая с большой жестокостью бушует в Украине. В конце концов, вопрос заключается в том, как мы можем еще больше укрепить обороноспособность Европы. Мы оба согласны, что Украина может положиться на нас", - сказал Шольц во время совместного с Макроном заявления для СМИ.

Канцлер заверил, что Украина может положиться на Европу, добавив, что "мы их не подведем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демилитаризация Украины не должна состояться, это одна из целей России, - Шольц

Автор: 

Германия (6943) Макрон Эмманюэль (1300) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+10
Лицемірству шольца немає меж...
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18.03.2025 21:12
+5
Макрону вірю і не більше.
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18.03.2025 21:11
+4
Ну да, с "обсуждениями/разговорами", вы не подведете...
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18.03.2025 21:14
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Макрону вірю і не більше.
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18.03.2025 21:11 Ответить
Никто ему не мешал прошлой весной организовать поставку снарядов для ВСУ которые заблокировали республиканцы Трампа.
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18.03.2025 21:54 Ответить
Лицемірству шольца немає меж...
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18.03.2025 21:12 Ответить
Ну - хоч так - бо Мелоні сказала шо ні одного італіиського солдата Украіна не побачить
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18.03.2025 21:13 Ответить
Мелоні - трампiвська шльондра.
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18.03.2025 21:15 Ответить
Мелоні пропонує замість солдатів - надати Україні гарантії безпеки НАТО .
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18.03.2025 21:21 Ответить
Якщо нашому віслюку треба гарантії, то мелоні надасть їх багато та різних.
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18.03.2025 22:30 Ответить
Як кажуть скрепостниє:" свєжо пітаніє, да сєрєца с трудом".
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18.03.2025 21:14 Ответить
Ну да, с "обсуждениями/разговорами", вы не подведете...
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18.03.2025 21:14 Ответить
Тролит ливерна колбаса по ходу
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18.03.2025 21:14 Ответить
Ну кто-кто а Шольц точно не подведёт, правда ракет Таурус это не касается..
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18.03.2025 21:14 Ответить
Леопард фактично став основним танком ЗСУ.
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18.03.2025 21:24 Ответить
Щельць падла де тауруси? де літаки ? свині німецькі скучили за берлінською стіною та ГДР
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18.03.2025 21:15 Ответить
Аби ти був здох ще маленьким((
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18.03.2025 21:15 Ответить
Та ти вже Тауруси дав, *****!
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18.03.2025 21:16 Ответить
Мразота, лицемірна, Таурусу тобі нагадати.
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18.03.2025 21:17 Ответить
Ліверна ковбаса вже три роки не підводить х таурусами, просто сміється нам в обличчя.
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18.03.2025 21:20 Ответить
Велика дяка, панове !
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18.03.2025 21:20 Ответить
Мiй дядько (18 рокiв) з сумщини служив у Германii 45-47 рiк (окупацiйнi вiйска срср). Веселi були там часи))))
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18.03.2025 21:21 Ответить
Америка теж таке обіцяла...вірити нікому не можна.
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18.03.2025 21:23 Ответить
Лицемір
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18.03.2025 21:24 Ответить
І знову в коментарях "свідки святого Тауруса" (усіх потенційних 10-20 ракет), паплюжать людину і країну, котра надала величезну військову допомогу. І продовжує безперервно надавати, на відміну від декого.
Але невдячність та коротка пам'ять, це основа особистості деяких людей.
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18.03.2025 21:26 Ответить
Не підведем, сказав депутат народу, і не підвів ні газ ні свєт ні воду.
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18.03.2025 21:39 Ответить
Це мабуть жарт
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18.03.2025 21:44 Ответить
ракети "таурус" кажуть,що Шольц3,14здів і 3,14здить дальше
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18.03.2025 21:45 Ответить
єдине на що може в даній ситуації Українапокластися ,так це ракети з ЯО НАЦІЛЕНІ НА СТОЛИЦІ ПІДПИСАНТІВ БУДАПЕШТСЬКОЇ БРЕХНІ....
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18.03.2025 21:50 Ответить
Україна може покластися на Європу, ми не підведемо, - Шольц

Ге ж.
Вальс Шопена "На голубом Дунае глазу"
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18.03.2025 21:56 Ответить
Це ****, найсмішніший та найжорстокіший жарт на сьогодні...
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18.03.2025 23:19 Ответить
Шольц - цинічне лайно.
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19.03.2025 06:26 Ответить
Це все порожні балачки. Реальної допомоги як не було, так і немає. І не буде.
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19.03.2025 06:57 Ответить
Як показує гіркий досвід Україна може покладатися тільки на себе
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19.03.2025 07:44 Ответить
Нельзя быть неблагодарными, мы же не рашисты!

Помощь Германии неоценима, с первых дней войны и до сегодня, поэтому спасибо всем немцам за их помощь!

Да, нам хочется большего, это понятно, но это не значит, что мы забудем уже сделанного.
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19.03.2025 08:03 Ответить
 
 