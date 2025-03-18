Украина может положиться на Европу, мы не подведем, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон отметили продолжение поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очередная встреча Европейского Совета снова будет посвящена вопросу о том, как мы, европейцы, можем вместе противостоять вызовам войны, которая с большой жестокостью бушует в Украине. В конце концов, вопрос заключается в том, как мы можем еще больше укрепить обороноспособность Европы. Мы оба согласны, что Украина может положиться на нас", - сказал Шольц во время совместного с Макроном заявления для СМИ.

Канцлер заверил, что Украина может положиться на Европу, добавив, что "мы их не подведем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демилитаризация Украины не должна состояться, это одна из целей России, - Шольц