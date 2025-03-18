Украина может положиться на Европу, мы не подведем, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон отметили продолжение поддержки Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Очередная встреча Европейского Совета снова будет посвящена вопросу о том, как мы, европейцы, можем вместе противостоять вызовам войны, которая с большой жестокостью бушует в Украине. В конце концов, вопрос заключается в том, как мы можем еще больше укрепить обороноспособность Европы. Мы оба согласны, что Украина может положиться на нас", - сказал Шольц во время совместного с Макроном заявления для СМИ.
Канцлер заверил, что Украина может положиться на Европу, добавив, что "мы их не подведем".
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+10 Александр Чуднивец #474549
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Але невдячність та коротка пам'ять, це основа особистості деяких людей.
Ге ж.
Вальс Шопена "На голубом
Дунаеглазу"
Помощь Германии неоценима, с первых дней войны и до сегодня, поэтому спасибо всем немцам за их помощь!
Да, нам хочется большего, это понятно, но это не значит, что мы забудем уже сделанного.