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Новости Атака БпЛА на Киевщину
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Вражеские БпЛА зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО

Силы ПВО работают по шахедам на Киевщине

Вечером 18 марта в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом в Телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до завершения сигнала воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером 18 марта россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Смотрите также: РФ выпустила 137 "шахедов" по Украине: 63 цели сбиты, 64 - локально потеряны. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3567) Киевская область (4121) ПВО (2728)


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трамп, у твоїй гові війна скінчилась? у зеленського скінчилась. у *****?
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18.03.2025 21:14 Ответить
 
 