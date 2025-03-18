Вражеские БпЛА зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО
Вечером 18 марта в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.
Об этом в Телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до завершения сигнала воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что вечером 18 марта россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
анатолий выборов
показать весь комментарий18.03.2025 21:14 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль