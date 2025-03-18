Вражеские БпЛА зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО

Вечером 18 марта в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом в Телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до завершения сигнала воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером 18 марта россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

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