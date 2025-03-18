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Новости Обстрелы Сумщины
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Россияне в течение дня обстреляли девять громад Сумщины: били из минометов, артиллерии, FPV-дронов и КАБов

Вражеские обстрелы Сумщины

В течение дня вторника, 18 марта, российские захватчики совершили 71 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 140 взрывов на территории девяти громад области.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Краснопольская громада: россияне били из артиллерии, минометов, РСЗО, FPV-дронами, КАБами, осуществили ракетные удары. В результате удара повреждено нежилое здание;
  • Юнаковская громада: враг ударил из САУ, минометов, дронами-камикадзе, КАБами, БпЛА, FPV-дронами и сбросил взрывные устройства с БпЛА;
  • Миропольская громада: осуществлены авиаудары КАБ;
  • Середино-Будская громада: нанесены удары FPV-дронами. В результате удара произошло возгорание частного дома;
  • Белопольская громада: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА, обстрел из АГС;
  • Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии;
  • Шосткинская громада: с территории рф нанесен удар барражирующим боеприпасом;
  • Зноб-Новгородская громада: произошел сброс взрывного устройства с БпЛА;
  • Великописаревская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

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обстрел (27036) Сумская область (3059)


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Зараз знов почнеться жахиття для Сумскої області. А там жодного бетоного укріпрайьону, жодного міного поля, зуби навалом кинуиі, відсутні реби, системи зв'язку... - але зеленский не віноватий - вони самі прийшли.
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19.03.2025 04:10 Ответить
 
 