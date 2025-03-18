432 1
Россияне в течение дня обстреляли девять громад Сумщины: били из минометов, артиллерии, FPV-дронов и КАБов
В течение дня вторника, 18 марта, российские захватчики совершили 71 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 140 взрывов на территории девяти громад области.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражескими обстрелами оказались:
- Краснопольская громада: россияне били из артиллерии, минометов, РСЗО, FPV-дронами, КАБами, осуществили ракетные удары. В результате удара повреждено нежилое здание;
- Юнаковская громада: враг ударил из САУ, минометов, дронами-камикадзе, КАБами, БпЛА, FPV-дронами и сбросил взрывные устройства с БпЛА;
- Миропольская громада: осуществлены авиаудары КАБ;
- Середино-Будская громада: нанесены удары FPV-дронами. В результате удара произошло возгорание частного дома;
- Белопольская громада: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА, обстрел из АГС;
- Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии;
- Шосткинская громада: с территории рф нанесен удар барражирующим боеприпасом;
- Зноб-Новгородская громада: произошел сброс взрывного устройства с БпЛА;
- Великописаревская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Danger Zone
показать весь комментарий19.03.2025 04:10 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль