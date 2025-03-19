В США суд постановил, что решение Маска о закрытии USAID, вероятно, было неконституционным
Федеральный судья постановил, что Илон Маск и Департамент эффективности правительства (DOGE), вероятно, воспользовались несколькими неконституционными полномочиями ликвидируя Агентство США по международному развитию (USAID).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
"Решение окружного судьи США Теодора Чуанга в пользу 26 нынешних и бывших работников USAID (которые подали в суд - Ред.) имеет целью отложить преждевременное окончательное закрытие агентства, пока продолжается судебный процесс",- отметило издание.
Распоряжение судьи требует от DOGE восстановить электронную почту и доступ к системе для действующих сотрудников USAID, а также запрещает персоналу DOGE совершать "любые действия, связанные" с агентством, без прямого разрешения руководства USAID.
В то же время постановление, указывает на то, что Илон Маск имеет достаточно независимых полномочий для того, чтобы требовать его утверждения Сенатом на занимаемой должности - в соответствии с положениями Конституции.
Судья также отверг аргументы администрации Трампа о том, что Маск якобы не является формальным администратором DOGE, а всего лишь старшим советником президента, который не имеет независимых полномочий.
Тем временем в администрации Трампа отреагировали критикой на решение суда.
Официальный представитель Белого дома Анна Келли заявила, что администрация подаст апелляцию, назвав это решение "судебной ошибкой".
"Судьи-изгнанники подрывают волю американского народа, пытаясь помешать президенту Трампу выполнять его планы. Если эти судьи хотят навязать свою партийную идеологию правительству, они должны сами баллотироваться", - заявила Келли.
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Контроль над Міністерством юстиції та ФБР є ключовим для досягнення політичних та особистих цілей Трампа.
як скажений пес,що в нього вкрали перемогу та підбурив "рогатих" на штурм Капітолію).Тепер він діє дуже швидко і силоміць.
Клоуни занурюють світ у хаус.
А в Штатах суддя постановив-раз Ілончик має такі повноваження, скорочує Госдеп, то повинен пройти сенатське затвердження. І включити звязок з ліквідкомісією. А раз процедура порушена, відновіть фінансування, яке передбачене законом. І догхантери захвилювались - Ілончик не при ділах, він просто радник в Донні Рудого Чубчика, а це все роблять марсіани.