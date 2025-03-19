В США суд постановил, что решение Маска о закрытии USAID, вероятно, было неконституционным

Федеральный судья постановил, что Илон Маск и Департамент эффективности правительства (DOGE), вероятно, воспользовались несколькими неконституционными полномочиями ликвидируя Агентство США по международному развитию (USAID).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Решение окружного судьи США Теодора Чуанга в пользу 26 нынешних и бывших работников USAID (которые подали в суд - Ред.) имеет целью отложить преждевременное окончательное закрытие агентства, пока продолжается судебный процесс",- отметило издание.

Распоряжение судьи требует от DOGE восстановить электронную почту и доступ к системе для действующих сотрудников USAID, а также запрещает персоналу DOGE совершать "любые действия, связанные" с агентством, без прямого разрешения руководства USAID.

В то же время постановление, указывает на то, что Илон Маск имеет достаточно независимых полномочий для того, чтобы требовать его утверждения Сенатом на занимаемой должности - в соответствии с положениями Конституции.

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Судья также отверг аргументы администрации Трампа о том, что Маск якобы не является формальным администратором DOGE, а всего лишь старшим советником президента, который не имеет независимых полномочий.

Тем временем в администрации Трампа отреагировали критикой на решение суда.

Официальный представитель Белого дома Анна Келли заявила, что администрация подаст апелляцию, назвав это решение "судебной ошибкой".

"Судьи-изгнанники подрывают волю американского народа, пытаясь помешать президенту Трампу выполнять его планы. Если эти судьи хотят навязать свою партийную идеологию правительству, они должны сами баллотироваться", - заявила Келли.

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