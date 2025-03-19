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Новости Закрытие USAID
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В США суд постановил, что решение Маска о закрытии USAID, вероятно, было неконституционным

Ілон Маск

Федеральный судья постановил, что Илон Маск и Департамент эффективности правительства (DOGE), вероятно, воспользовались несколькими неконституционными полномочиями ликвидируя Агентство США по международному развитию (USAID).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Решение окружного судьи США Теодора Чуанга в пользу 26 нынешних и бывших работников USAID (которые подали в суд - Ред.) имеет целью отложить преждевременное окончательное закрытие агентства, пока продолжается судебный процесс",- отметило издание.

Распоряжение судьи требует от DOGE восстановить электронную почту и доступ к системе для действующих сотрудников USAID, а также запрещает персоналу DOGE совершать "любые действия, связанные" с агентством, без прямого разрешения руководства USAID.

В то же время постановление, указывает на то, что Илон Маск имеет достаточно независимых полномочий для того, чтобы требовать его утверждения Сенатом на занимаемой должности - в соответствии с положениями Конституции.

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Судья также отверг аргументы администрации Трампа о том, что Маск якобы не является формальным администратором DOGE, а всего лишь старшим советником президента, который не имеет независимых полномочий.

Тем временем в администрации Трампа отреагировали критикой на решение суда.

Официальный представитель Белого дома Анна Келли заявила, что администрация подаст апелляцию, назвав это решение "судебной ошибкой".

"Судьи-изгнанники подрывают волю американского народа, пытаясь помешать президенту Трампу выполнять его планы. Если эти судьи хотят навязать свою партийную идеологию правительству, они должны сами баллотироваться", - заявила Келли.

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Автор: 

суд (25087) Маск Илон (222) USAID (88)


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Топ комментарии
+7
в сша тепер свій янукович, і свої олігархи типу маска ... Але зось підказує, зо американці не сильно пручаються цьому
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19.03.2025 01:20
+5
А не пам'атаєшь як зеленский розпустив ВР та об'явив внечергові вибори. І реакцію констітуційного суду - це антіконстітуційно, але якшо більшість так бажає - то можна. Вони - ця зелена гидота, на констітуцію насрали буквально через місяц після обрання. Бревно таке величезне.
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19.03.2025 04:04
+4
Центральне місце в зусиллях Трампа з реалізації своїх планів займає судова система, особливо Верховний суд США.

Контроль над Міністерством юстиції та ФБР є ключовим для досягнення політичних та особистих цілей Трампа.
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19.03.2025 01:16
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Центральне місце в зусиллях Трампа з реалізації своїх планів займає судова система, особливо Верховний суд США.

Контроль над Міністерством юстиції та ФБР є ключовим для досягнення політичних та особистих цілей Трампа.
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19.03.2025 01:16 Ответить
в сша тепер свій янукович, і свої олігархи типу маска ... Але зось підказує, зо американці не сильно пручаються цьому
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19.03.2025 01:20 Ответить
В Україні теж саме, нажаль.
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19.03.2025 01:21 Ответить
Просто до реднеків довго доходить.
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19.03.2025 01:28 Ответить
А не пам'атаєшь як зеленский розпустив ВР та об'явив внечергові вибори. І реакцію констітуційного суду - це антіконстітуційно, але якшо більшість так бажає - то можна. Вони - ця зелена гидота, на констітуцію насрали буквально через місяц після обрання. Бревно таке величезне.
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19.03.2025 04:04 Ответить
Так, тільки у нашого Наполеона мозку нема.
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19.03.2025 04:31 Ответить
Якшо ти про Маска, то у вас кажуть, навіть у Сенаті - він би не був таким багатим, якби був дурним...
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19.03.2025 04:36 Ответить
Суд..ймовірно
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19.03.2025 01:26 Ответить
дайте нєйлону сто днів.
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19.03.2025 01:33 Ответить
Гарант обісрався - просто якась епідемія.
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19.03.2025 01:36 Ответить
В америці таке не спрацює - в такому випадку будь який суддя видасть ордер на арешт Трампа з Маском і вся країна буде спочтерігати , як їх буде затримувати перший - ліпший шериф ...))
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19.03.2025 02:57 Ответить
Ймовірно, і Конституції США, уже і немає! А для чого вона, коли є отой, ХРИСТИЯНИН, трамп??
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19.03.2025 02:32 Ответить
Це дуже зручно. Для того і релігія, щоб керувати стадом.
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19.03.2025 08:18 Ответить
Зря вони так зараз Маск с Трампом і конституційний суд закриють?
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19.03.2025 02:53 Ответить
Він нічого не зробив, щоб повернути Крим. Хоча він гарант Будапештського меморандуму та член Радбезу ООН, який має забезпечувати дотримання міжнародного права всіма сторонами, особливо в сфері безпеки. І як, забезпечив? Чи агенту Краснову з кремля зателефонували, щоб не займався Кримом?
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19.03.2025 07:58 Ответить
Джавеліни Трамп продав в обмін на можливість продавати вугілля Україні. Порошенко з ним годину торгувався.
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19.03.2025 08:21 Ответить
Пишіть мовою а не язиком .В перший свій термін цей урод оранжгутанг трамп ще тільки входив в суть справ та його оточували більш менш адекватні особи тай ,демократи були в більшості у Палаті Представників, тому й не особо зміг начудити ( правда наприкінці першої каденціїї гавкав
як скажений пес,що в нього вкрали перемогу та підбурив "рогатих" на штурм Капітолію).Тепер він діє дуже швидко і силоміць.
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19.03.2025 09:37 Ответить
зеленский з своїми шакалами насрав на констітуцію України майже через місяц після обрання - і нічого - більшість живе - нюхає та жере ложками.
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19.03.2025 04:06 Ответить
Коли об'вив про роспуск вр та позачергові вибори - саме насрав на констітуцію - ви ще молодий та вже не пам'ятаєте.
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19.03.2025 04:21 Ответить
Ймовірно-це як трішки вагітна.
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19.03.2025 05:20 Ответить
Що це за " суд", якій не може надати однозначну відповідь (так чи ні) в конституційному питанні?
Клоуни занурюють світ у хаус.
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19.03.2025 05:55 Ответить
Інтєрєсно Чубчік пляшет. Гопота з Мараларго зайнялася процедурою імпічменту несогласним суддям. Счіталка Донні проста-я підписав призначення і я його відкликаю. А Голова ВС повідомив Донні - ніфіга і ти тут не хазяїн свого підпису.
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19.03.2025 07:39 Ответить
Рішення суду нагадало паралелі. Такий самий душевнохворий потомок шведськи баронів і калмико-уйгурів Валодька Ульянов на переломі прорік - нам потрібна не казанська законність а нова законність диктатури пролетаріата. Все закрити, всіх звільнити, відібрати газети,пароходи... нєсогласних передати товаріщу Дзержинскому.
А в Штатах суддя постановив-раз Ілончик має такі повноваження, скорочує Госдеп, то повинен пройти сенатське затвердження. І включити звязок з ліквідкомісією. А раз процедура порушена, відновіть фінансування, яке передбачене законом. І догхантери захвилювались - Ілончик не при ділах, він просто радник в Донні Рудого Чубчика, а це все роблять марсіани.
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19.03.2025 07:55 Ответить
В них тепер свій Татаров ) та Портнов.
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19.03.2025 07:59 Ответить
Америка тримається на судовій системі, яка є чи була незалежною. Ось тепер і подивимося, чи прийшов США звіздєц чи таки ні
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19.03.2025 09:25 Ответить
Прийшов ,усі три гілки влади у респів,які позасовували язики у дупи
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19.03.2025 09:40 Ответить
Нарешті масова свідомість очищується від голівудського лайна. Смугасто-зоряна реальність шкіриться вам у **ало.
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19.03.2025 10:11 Ответить
 
 