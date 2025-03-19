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Новости Нападение на ТЦК
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Мужчина ранил из травматического оружия военного ТЦК в Кременчуге, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кременчуге Полтавской области мужчина из травматического оружия произвел выстрел и ранил в ногу военнослужащего РТЦК. Полиция оружие изъяла. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 19 марта около 07:00 часов во время патрулирования города Кременчуг наряд патрульной полиции и военнослужащие РТЦК увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы, мужчина произвел выстрел в сторону военного, причинив ему ранение ноги.

"Патрульные полицейские задержали мужчину. Раненому военному медики оказали помощь. К счастью, обошлось без госпитализации", - говорится в сообщении.

Внимание! Ненормативная лексика!

Следственно-оперативная группа полиции, прибывшая на вызов, установила, что правонарушителем является местный житель 1977 года рождения. Травматическое оружие изъято. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие. Решается вопрос о правовой квалификации события.

ранен тцкашник в Кременчуге

Автор: 

Кременчуг (350) стрельба (3251) ТЦК (525) Полтавская область (1147) Кременчугский район (8)


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Топ комментарии
+33
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19.03.2025 10:27
+33
«Пораненому військовому надали допомогу», цікаво виходить якщо щось з ними стається - то це зразу військові, а якщо йти воювати - то зі слів речника Полтавського ТЦК це цивільні працівники, із яких не створиш бригади. Хамелеонні війська, не інакше.
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19.03.2025 10:32
+31
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19.03.2025 10:30
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"Військовий ТЦК поранився при затриманні чоловіка із травматичною зброєю у Кременчуці"
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19.03.2025 15:42 Ответить
ИПСО!!! А могло быть так - Гоп компания в составе местных отбросов и вертухаев при проведеннии фильтрационых мероприятий в городе Кременчуг нарввалась на бывшего их клиента который вернулся с фронта не с пустыми руками и всех их отблагодарил.
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19.03.2025 16:20 Ответить
Дуже, дуже скоро ми дізнаємося, що хлопці з ТЦК погрожували життю "святій людині", і взагалі, вони самі себе постріляли....
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19.03.2025 20:59 Ответить
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