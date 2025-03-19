Мужчина ранил из травматического оружия военного ТЦК в Кременчуге, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кременчуге Полтавской области мужчина из травматического оружия произвел выстрел и ранил в ногу военнослужащего РТЦК. Полиция оружие изъяла. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 19 марта около 07:00 часов во время патрулирования города Кременчуг наряд патрульной полиции и военнослужащие РТЦК увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы, мужчина произвел выстрел в сторону военного, причинив ему ранение ноги.

"Патрульные полицейские задержали мужчину. Раненому военному медики оказали помощь. К счастью, обошлось без госпитализации", - говорится в сообщении.

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Следственно-оперативная группа полиции, прибывшая на вызов, установила, что правонарушителем является местный житель 1977 года рождения. Травматическое оружие изъято. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие. Решается вопрос о правовой квалификации события.