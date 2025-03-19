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Россияне обстреляли Черниговщину и Сумщину: за сутки зафиксировано 211 взрывов и 81 обстрел, - ОК "Північ"

Обстрелы приграничья из минометов

За минувшие сутки российские войска совершили 81 обстрел приграничных районов Черниговской и Сумской областей, всего зафиксировано 211 взрывов.

Об этом сообщает ОП "Північ" в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Черниговщина пострадала от ударов по населенным пунктам: Гасичевка, Линовица, Ясная Поляна, Ивановка, Медведевка, Карповичи, Архиповка, Тимоновичи, Песчанка, Клюсы, Горск, Елино, Хреновка и Гута-Студенецкая. Враг применял БПЛА типа "Shahed/Гербера", FPV-дроны, неуправляемые авиационные ракеты, ствольную артиллерию и минометы.

Сумская область подверглась обстрелам в 30 населенных пунктах, в частности в Верхней Сыроватке, Проходах, Турье, Краснополье, Середине-Буде, Шалыгино и других. Враг атаковал с помощью БПЛА "Shahed/Гербера" и "Ланцет", ствольной артиллерии, минометов, КАБов и сбрасывал взрывчатку с дронов.

Как отмечается, в результате атак погиб один человек, еще трое получили ранения. Повреждены жилые дома, административное здание, фермерское хозяйство, объекты критической инфраструктуры, хозяйственные постройки и автомобиль.

Также смотрите: Рашисты ударили БПЛА по гражданским объектам Черниговщины: повреждена сельхозтехника. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27036) Сумская область (3059) Сумы (1130) Чернигов (884) Черниговская область (1125) Сумский район (162) Черниговский район (33)


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