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Новости Фото Атака дронов на Черниговщину
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Рашисты ударили БПЛА по гражданским объектам Черниговщины: повреждена сельхозтехника. ФОТОрепортаж

В ночь на 19 марта 2025 года российские оккупанты атаковали беспилотниками гражданские объекты на Черниговщине.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Так, россияне ударили по предприятию в Корюковском районе области, в результате чего были повреждены здания и сельхозтехника.

Информация о пострадавших не поступала.

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Атака дронов на Корюковский район Черниговщины 19 марта 2025 года
Атака дронов на Корюковский район Черниговщины 19 марта 2025 года
Атака дронов на Корюковский район Черниговщины 19 марта 2025 года

Автор: 

обстрел (27036) Черниговская область (1125) Корюковский район (11) война в Украине (3679)


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Паскудять перед посівною...
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19.03.2025 09:46 Ответить
 
 