Рашисты ударили БПЛА по гражданским объектам Черниговщины: повреждена сельхозтехника. ФОТОрепортаж
В ночь на 19 марта 2025 года российские оккупанты атаковали беспилотниками гражданские объекты на Черниговщине.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Так, россияне ударили по предприятию в Корюковском районе области, в результате чего были повреждены здания и сельхозтехника.
Информация о пострадавших не поступала.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яр Холодний
показать весь комментарий19.03.2025 09:46 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль