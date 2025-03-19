Рашисты ударили БПЛА по гражданским объектам Черниговщины: повреждена сельхозтехника. ФОТОрепортаж

В ночь на 19 марта 2025 года российские оккупанты атаковали беспилотниками гражданские объекты на Черниговщине.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Так, россияне ударили по предприятию в Корюковском районе области, в результате чего были повреждены здания и сельхозтехника.

Информация о пострадавших не поступала.

Также читайте: Войска РФ ударили по с.Угроиды на Сумщине: погиб человек, есть раненые. Разрушена двухэтажка





