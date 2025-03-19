Войска РФ ударили по с.Угроиды на Сумщине: погиб человек, есть раненые. Разрушена двухэтажка

Вчера вечером, 18 марта 2025 года, в результате российского обстрела с.Угроиды Краснопольской территориальной громады на Сумщине погиб 1 человек, еще 3 человека травмированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, обстрелом разрушен многоквартирный двухэтажный дом, поврежден газопровод низкого давления.

Обстрелы Сумщины за сутки:

По данным ОВА, ночью и утром войска РФ совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 51 взрыв. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская громады.

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Краснопольская громада : осуществлены авиационные удары КАБ (17 взрывов), артиллерийский обстрел (1 взрыв), удары дронами-камикадзе (2 взрыва), сброс взрывного устройства с БПЛА (1 взрыв), атака БПЛА (6 взрывов). В результате обстрелов произошло разрушение многоквартирного двухэтажного жилого дома. Погиб 1 человек и травмированы 3 человека. Также произошла атака БПЛА (6 взрывов), повреждено учреждение здравоохранения, служебный автомобиль ГСЧС.

: осуществлены авиационные удары КАБ (17 взрывов), артиллерийский обстрел (1 взрыв), удары дронами-камикадзе (2 взрыва), сброс взрывного устройства с БПЛА (1 взрыв), атака БПЛА (6 взрывов). В результате обстрелов произошло разрушение многоквартирного двухэтажного жилого дома. Погиб 1 человек и травмированы 3 человека. Также произошла атака БПЛА (6 взрывов), повреждено учреждение здравоохранения, служебный автомобиль ГСЧС. Сумская громада : произошло падение вражеского БПЛА на крышу учреждения здравоохранения. Повреждено здание учреждения, легковой автомобиль.

: произошло падение вражеского БПЛА на крышу учреждения здравоохранения. Повреждено здание учреждения, легковой автомобиль. Юнаковская громада: россияне ударили из САУ (35 взрывов).

Хотинская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Миропольская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).

Белопольская громада: с вражеского БПЛА осуществлен сброс взрывных устройств (3 взрыва).

Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года

Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В общем на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 6 ракетами и 145 "шахедами", уничтожено 72 дрона, еще 56 - локально потеряны.