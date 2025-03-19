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Новости Фото Атака шахеда по медучреждению в Сумах Удар шахеда по больнице Сумщина
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Последствия дроновой атаки РФ на больницы в Сумах и Краснополье (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки по медицинскому учреждению в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, поздно вечером 18 марта россия нанесла удар по одному из медицинских учреждений Сум.

Спасатели оперативно ликвидировали обнаруженные очаги горения.

Проведена эвакуация 147 пациентов больницы, из которых 9 маломобильных граждан. Также взрывной волной повреждено помещение детского медицинского учреждения.

Также смотрите: Россияне атаковали "шахедом" учреждение здравоохранения в Сумах. ФОТО

последствия атаки на больницу в сумах
последствия атаки на больницу в сумах
последствия атаки на больницу в сумах
последствия атаки на больницу в сумах
последствия атаки на больницу в сумах
последствия атаки на больницу в сумах
последствия атаки на больницу в сумах

"К счастью, никто из людей не пострадал", - отмечают в ГСЧС.

Впоследствии ОВА опубликовала фото, на которых зафиксированы последствия обстрелов больниц в Сумской и Краснопольской громадах.

Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині
Пошкоджені лікарні на Сумщині

Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года

Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В общем на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 6 ракетами и 145 "шахедами", уничтожено 72 дрона, еще 56 - локально потеряны.

Автор: 

больница (1439) обстрел (27036) Сумская область (3086) Сумы (1130) ГСЧС (4958) Сумский район (162)


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Топ комментарии
+12
Больницы трамп разрешил бомбить, у варваров преимущество и козырные карты, поэтому, им всё можно.

Что можно ждать от этих **********, с ядерными кнопками, кроме войны?
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19.03.2025 08:40
+3
Те той Рижий Дєбіл?

Трампон, це вже перемир'я?
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19.03.2025 09:04
+2
Ну по лікарнях і житлових будинках Тампон же не забороняв бити
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19.03.2025 08:54
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Правила форума Совет форумчан
Больницы трамп разрешил бомбить, у варваров преимущество и козырные карты, поэтому, им всё можно.

Что можно ждать от этих **********, с ядерными кнопками, кроме войны?
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19.03.2025 08:40 Ответить
Тока напал в свою жопу...
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19.03.2025 08:50 Ответить
Напалм...
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19.03.2025 09:00 Ответить
Даже несмотря на экономические трудности последних десятилетий Сумская больница была прекрасно обустроена трудолюбивыми чистоплотными украинцами, фасад аккуратно покрашен, в палатах чистота, уют, отличные клинические спецкровати, много цветов и зелени в помещениях, красивые чистые коридоры.

И вот "миролюбивая" орковская сволочь всё это уничтожает под заклинания Рыжего невежественного идиота о том, что "Путин хочет мира" и о том, что "У меня с путиным состоялась прекрасная, очень хорошая беседа о прекращении огня."

За всю 250-летнюю историю США на посту президента никогда не было столь карикатурного придурка, столь аморального дегенерата...
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25.03.2025 00:30 Ответить
Яке то падіння - то влучання .
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19.03.2025 08:43 Ответить
Ну по лікарнях і житлових будинках Тампон же не забороняв бити
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19.03.2025 08:54 Ответить
Добре що на дах, хочь ніхто не загинув. Якби у вікно то були б жертви.
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19.03.2025 08:55 Ответить
Те той Рижий Дєбіл?

Трампон, це вже перемир'я?
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19.03.2025 09:04 Ответить
Он спасает 2500 "окпуженных" украинцев...
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19.03.2025 09:24 Ответить
Краснополье, 6 шахедов по больнице...
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19.03.2025 09:18 Ответить
 
 