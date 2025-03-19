Последствия дроновой атаки РФ на больницы в Сумах и Краснополье (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки по медицинскому учреждению в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, поздно вечером 18 марта россия нанесла удар по одному из медицинских учреждений Сум.

Спасатели оперативно ликвидировали обнаруженные очаги горения.

Проведена эвакуация 147 пациентов больницы, из которых 9 маломобильных граждан. Также взрывной волной повреждено помещение детского медицинского учреждения.

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"К счастью, никто из людей не пострадал", - отмечают в ГСЧС.

Впоследствии ОВА опубликовала фото, на которых зафиксированы последствия обстрелов больниц в Сумской и Краснопольской громадах.

































Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года

Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В общем на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 6 ракетами и 145 "шахедами", уничтожено 72 дрона, еще 56 - локально потеряны.