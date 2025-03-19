Великобритания и ЕС работают над ускорением поставок оружия в Украину до потенциального перемирия

Европейский Союз и Великобритания проводят переговоры по ускорению поставок оружия в Украину на фоне разговоров о потенциальном перемирии в развязанной РФ войне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми.

По словам британского министра, во вторник он обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас возможность отправить в Украину дополнительные военные поставки до того, как будет достигнуто широкое прекращение боевых действий.

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Эту идею также поднимали на встрече министров иностранных дел стран G7 в Канаде на прошлой неделе.

Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально сильное положение в военном и экономическом плане. Мы хотим, чтобы воцарился мир, но мир достигается благодаря силе, а это означает, что Украина должна занять максимально сильную позицию, чтобы противостоять любым перспективам повторного начала войны", - сказал Лемми.

Он также призвал Россию согласиться на "безусловное прекращение огня" и предупредил, что нельзя позволить хозяину Кремля Владимиру Путину извлечь выгоду из перемирия, перевооружив свои вооруженные силы до установления полного мира.

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"Мы хотим прекращения всех боевых действий, а не периода, в течение которого Путин сможет перевооружиться и снова начать действовать", - подчеркнул глава британского МИД.