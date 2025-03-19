РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8539 посетителей онлайн
Новости Обеспечение ВСУ оружием Европейцы хотят поставлять оружие Украине
894 4

Великобритания и ЕС работают над ускорением поставок оружия в Украину до потенциального перемирия

оружие,закупки

Европейский Союз и Великобритания проводят переговоры по ускорению поставок оружия в Украину на фоне разговоров о потенциальном перемирии в развязанной РФ войне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми.

По словам британского министра, во вторник он обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас возможность отправить в Украину дополнительные военные поставки до того, как будет достигнуто широкое прекращение боевых действий.

Читайте также: Европа за 3-5 лет должна быть способна полностью сама себя защищать, - Фредериксен

Эту идею также поднимали на встрече министров иностранных дел стран G7 в Канаде на прошлой неделе.

Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально сильное положение в военном и экономическом плане. Мы хотим, чтобы воцарился мир, но мир достигается благодаря силе, а это означает, что Украина должна занять максимально сильную позицию, чтобы противостоять любым перспективам повторного начала войны", - сказал Лемми.

Он также призвал Россию согласиться на "безусловное прекращение огня" и предупредил, что нельзя позволить хозяину Кремля Владимиру Путину извлечь выгоду из перемирия, перевооружив свои вооруженные силы до установления полного мира.

Читайте: Макрон призывает страны ЕС покупать оружие в Европе, а не в США

"Мы хотим прекращения всех боевых действий, а не периода, в течение которого Путин сможет перевооружиться и снова начать действовать", - подчеркнул глава британского МИД.

Автор: 

Великобритания (4945) оружие (10204) Евросоюз (17102) поставки (220)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самі перемовлення, а коли вже будуть постачання.
показать весь комментарий
19.03.2025 11:45 Ответить
оце справжня підготовка до миру
показать весь комментарий
19.03.2025 11:53 Ответить
Сподіваюсь до європейців врешті дійде що ***** це "ядерний Гітлер", а *****стан це азіатська орда дикунів з смартфонами. Ви бачили як кацапські окупанти масово стріляють собі в голови? Це синдром масової некрофілії, яка всіляко насаджується. Зокрема ідеологією Дугіна яка вже стала офіційною. Псевдо релігійна секта - МПЦ - зробила "смерть" головним персонажем в феесбешно-гундяєвських церквах і храмах *****стану. І ці фаталістичні некрофіли вже пруть на Європу. "В Бєрлін за нємкамі!"
показать весь комментарий
19.03.2025 12:31 Ответить
ніякого перимир`я не буде. хіба лише з нашої сторони
показать весь комментарий
19.03.2025 15:43 Ответить
 
 