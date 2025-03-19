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Новости Фредериксен о готовности Европы к защите
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Европа за 3-5 лет должна быть способна полностью сама себя защищать, - Фредериксен

Премьер-министр страны Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в течение следующих трех-пяти лет Европа должна стать полностью самостоятельной в отношении обороны, чтобы сдерживать агрессивную РФ, которая может напасть на страну ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Фредериксен заявила в интервью изданию Politico.

"Я полностью за перевооружение Европы и хочу, чтобы мы поставили перед собой очень амбициозную цель: через три-пять лет мы должны быть полностью способны защитить себя в Европе", - отметила Фредериксен.

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Как уверяет Фредериксен, необходимость перевооружения сейчас является "важнейшим вопросом", стоящим перед Евросоюзом из-за постоянной угрозы со стороны России, которая может попытаться напасть в "очень короткой перспективе", если страны не будут принимать меры для ее сдерживания.

Если вы видите, что они делают с саботажем, гибридными атаками, использованием мигрантов... пытаясь дестабилизировать наши страны с помощью дезинформации, фейковых новостей и т.д., готовность России к борьбе с Европой достаточно велика", - добавила она.

"Я не уверена, что это изменится, к сожалению", - сказала премьер.

Также Фредериксен скептически оценила заинтересованность Путина в прекращении войны.

"Я не очень оптимистично настроена в отношении России, потому что когда я смотрю на их поведение, оно настолько направлено против человечества, против Европы и всего, во что мы верим, что они должны доказать, что хотят жить нормальной соседской жизнью с нами в Европе", - сказала она.

По словам Фредериксен, Дания, которая является одним из самых ярых сторонников Украины, поддерживает идею покупки большего количества вооружений у стран ЕС, но все еще хочет иметь возможность "сотрудничать с другими партнерами", такими как Норвегия и Соединенное Королевство.

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"Потенциал в Европе очень большой, но некоторые барьеры должны быть изменены и отодвинуты, потому что мы еще не производим достаточно", - добавила она.

"Мы все еще имеем мышление мирного времени... Я не думаю, что у нас есть пару месяцев, чтобы принимать решения", - сказала Фредериксен.

Автор: 

Европа (1841) оборона (5202) Евросоюз (17102) Фредериксен Метте (78)


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Топ комментарии
+9
Три роки ви вже втратили! І життя наших воїнів, а вам треба ще три?
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19.03.2025 09:38
+4
А до цього вони мають надію будуть воювати українці??? Ну не пітари???
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19.03.2025 09:47
+1
Кожен день ці слізливі заклики - доведіть 5% на віисько - в Італіі 1.5% ВВП
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19.03.2025 09:39
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Три роки ви вже втратили! І життя наших воїнів, а вам треба ще три?
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19.03.2025 09:38 Ответить
Європа винна за життя наших громадян? Наскільки мені відомо, то за це відповідає президент України, Верховна Рада і уряд, які чомусь з 2019 року діяли більше на користь росії, бо відведення наших військ у відкрите поле, розмінування важливих ділянок, замість більшого мінування і знищення ракетних програм, а також брехання, що нападу не буде і призвело до великих втрат і прізвище цьому 73%, Боневтік Потужний і слугориги. А Європі дякуємо, що приютили до 10 мільйонів громадян, нагодували і захистили від врога і неправильних дій влади.
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19.03.2025 09:54 Ответить
Кожен день ці слізливі заклики - доведіть 5% на віисько - в Італіі 1.5% ВВП
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19.03.2025 09:39 Ответить
тобто, вони вважають, що України через 3-5 років вже не буде. Тобто ніякої особливої допомоги не було і не буде, а було і є вигравання часу збоку Заходу і ставлення до України як до буферної зони
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19.03.2025 09:44 Ответить
Вони вважають, що напасти можуть через Польщу
А щ поляків вояки, як з гівна куля.
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19.03.2025 09:50 Ответить
між країнами Балтії та *********** жодних бар'єрів/буферів немає
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19.03.2025 10:13 Ответить
Саме так. І рашка за цей час не розвалиться, як марить місцева цензорівська публіка, а навпаки, ще більше озброїться і буде здатна воювати з усією Європою.
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19.03.2025 10:18 Ответить
А до цього вони мають надію будуть воювати українці??? Ну не пітари???
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19.03.2025 09:47 Ответить
отямтесь, не ма у вас цих років, Європа ціла поки Україна стоїть
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19.03.2025 09:51 Ответить
Собсно весь план европейцев в том и состоял, чтобы Украина повоевала еще 3, а лучше 5 лет... Но победил Трамп и начал лезть ко всем со своими переговорами, прекращениями огня и перемириями...
Всю малину ребятам портит.
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19.03.2025 09:54 Ответить
а до цього сподівалися на доброго і чуйного )(уйла, бо невігласи і історію не вчите
і не вчили ніколи? 🤓👀
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19.03.2025 09:55 Ответить
Європа за 3-5 років має бути здатна повністю сама себе захищати
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19.03.2025 10:12 Ответить
Сама Данія знову розраховує на шість годин опору?
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19.03.2025 10:16 Ответить
ЄС треба працювати на нейтралізації трампа ,який відкрито буде допомагати кремлю ,шоб Захід не був спроможний захищати себе , так ,є всього 3-4 роки ...і не вірте шо трамп нервує за зближення московії та сі ...це присипання світової думки , трамп з ними вже розкреслили мапу світу ,тим більше, шо його команда ,венс та рубіо так цим хвалилися , вмінням малювати на мапі, дегродація людства ,привела до влади диктаторів та авторитаризм ,вони хочуть трет'ю світову ,а звинуватять в цьому народи ...
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19.03.2025 10:28 Ответить
 
 