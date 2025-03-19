Европа за 3-5 лет должна быть способна полностью сама себя защищать, - Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в течение следующих трех-пяти лет Европа должна стать полностью самостоятельной в отношении обороны, чтобы сдерживать агрессивную РФ, которая может напасть на страну ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Фредериксен заявила в интервью изданию Politico.

"Я полностью за перевооружение Европы и хочу, чтобы мы поставили перед собой очень амбициозную цель: через три-пять лет мы должны быть полностью способны защитить себя в Европе", - отметила Фредериксен.

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Как уверяет Фредериксен, необходимость перевооружения сейчас является "важнейшим вопросом", стоящим перед Евросоюзом из-за постоянной угрозы со стороны России, которая может попытаться напасть в "очень короткой перспективе", если страны не будут принимать меры для ее сдерживания.

Если вы видите, что они делают с саботажем, гибридными атаками, использованием мигрантов... пытаясь дестабилизировать наши страны с помощью дезинформации, фейковых новостей и т.д., готовность России к борьбе с Европой достаточно велика", - добавила она.

"Я не уверена, что это изменится, к сожалению", - сказала премьер.

Также Фредериксен скептически оценила заинтересованность Путина в прекращении войны.

"Я не очень оптимистично настроена в отношении России, потому что когда я смотрю на их поведение, оно настолько направлено против человечества, против Европы и всего, во что мы верим, что они должны доказать, что хотят жить нормальной соседской жизнью с нами в Европе", - сказала она.

По словам Фредериксен, Дания, которая является одним из самых ярых сторонников Украины, поддерживает идею покупки большего количества вооружений у стран ЕС, но все еще хочет иметь возможность "сотрудничать с другими партнерами", такими как Норвегия и Соединенное Королевство.

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"Потенциал в Европе очень большой, но некоторые барьеры должны быть изменены и отодвинуты, потому что мы еще не производим достаточно", - добавила она.

"Мы все еще имеем мышление мирного времени... Я не думаю, что у нас есть пару месяцев, чтобы принимать решения", - сказала Фредериксен.