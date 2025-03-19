Страны ЕС будут участвовать в переговорах по Украине, - Bloomberg
Официальные лица США сказали европейским коллегам, что ЕС должен участвовать в любом мирном соглашении между Украиной и РФ.
Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, Россия хочет снять санкции, введенные ЕС в рамках соглашения.
"США недавно передали европейцам сообщение о том, что приоритетом является прекращение боевых действий в конфликте и обсуждение таких вопросов, как возможные договоренности по безопасности для Украины после этого", - отметили собеседники на условиях анонимности.
Государственный секретарь США Марко Рубио на прошлой неделе намекнул на роль ЕС в комментарии журналистам.
"Европейский Союз ввел значительные санкции против Российской Федерации и лиц внутри России. Поэтому с ними нужно будет проконсультироваться, и их нужно будет привлечь к этому процессу и тому подобное", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це все шо потрібно знати про "миротворчу місію" Тромба та американських "друзів".
***** жизненно необходимо снятие санкций Европы, экономики нет. Это основной пункт, а не территории.
А вот для Украины основа - территории и они будут освобождены только за счет окончания денежек режима.