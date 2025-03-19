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Новости Мирные переговоры
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Страны ЕС будут участвовать в переговорах по Украине, - Bloomberg

США хотят, чтобы ЕС участвовал в мирных переговорах

Официальные лица США сказали европейским коллегам, что ЕС должен участвовать в любом мирном соглашении между Украиной и РФ.

Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, Россия хочет снять санкции, введенные ЕС в рамках соглашения.

"США недавно передали европейцам сообщение о том, что приоритетом является прекращение боевых действий в конфликте и обсуждение таких вопросов, как возможные договоренности по безопасности для Украины после этого", - отметили собеседники на условиях анонимности.

Государственный секретарь США Марко Рубио на прошлой неделе намекнул на роль ЕС в комментарии журналистам.

"Европейский Союз ввел значительные санкции против Российской Федерации и лиц внутри России. Поэтому с ними нужно будет проконсультироваться, и их нужно будет привлечь к этому процессу и тому подобное", - сказал он.

Также читайте: Наша цель - установление прочного и длительного мира, этого невозможно достичь без Украины за столом переговоров, - Макрон

Автор: 

Европа (1841) США (26528) Евросоюз (17102) переговоры с Россией (956)


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Топ комментарии
+5
Трамп вже здувся? - хокеи в голові
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19.03.2025 09:37
+4
Трамп мабуть починає розуміти, що переоцінив свій вплив на бункерне ху#ло. Хотів отримати всі лаври "рішали-миротворця", але дійсно здувся, і вирішив що самотужки обсиRатись - соромно, потрібно підключити європейських лідерів, а потім всі провали спихнути на них.
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19.03.2025 09:47
+2
Офіційні 3,14сьаболи(поки що) США сказали європейським колегам, що ЄС має брати участь у будь-якій мирній угоді між Україною та РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3541961
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19.03.2025 09:41
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Правила форума Совет форумчан
Самій час подивитися як країни ЕС на справді зацікавлені в закінчені війни і миру в Україні.
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19.03.2025 09:33 Ответить
"У 2024 році імпорт російського СПГ до ЄС за даними IEEFA зріс на 18%, а три країни - Франція, Іспанія та Бельгія - забезпечили 85% усіх закупівель"
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19.03.2025 10:01 Ответить
Борис Джонсон правду сказав, що Захід це лошари!
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19.03.2025 09:35 Ответить
Трамп вже здувся? - хокеи в голові
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19.03.2025 09:37 Ответить
Трамп мабуть починає розуміти, що переоцінив свій вплив на бункерне ху#ло. Хотів отримати всі лаври "рішали-миротворця", але дійсно здувся, і вирішив що самотужки обсиRатись - соромно, потрібно підключити європейських лідерів, а потім всі провали спихнути на них.
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19.03.2025 09:47 Ответить
трампон зрозумів тільки те, що потрібно шукати-призначати винних за свій балаболо-про...б. От і почали говорити за участь ЄС на пререговорах, а про що там перееговорювати то ніхто "ні рила ні вуха". Тай таке.
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19.03.2025 13:21 Ответить
Тепер у нас новий старий маразматик, але кореш ввх.
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19.03.2025 13:23 Ответить
На фото - позиція країн ЄС?
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19.03.2025 09:39 Ответить
Офіційні 3,14сьаболи(поки що) США сказали європейським колегам, що ЄС має брати участь у будь-якій мирній угоді між Україною та РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3541961
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19.03.2025 09:41 Ответить
Пишуть, що після розмови Тромба з ******, американці одразу подзвонили Зеленському, тиснули щоби Україна погодилась на відмову від будь-якої допомоги Заходу та припинила мобілізацію на час 30-денної "зупинки вогню".

Це все шо потрібно знати про "миротворчу місію" Тромба та американських "друзів".
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19.03.2025 09:41 Ответить
Пишуть, що такого не було...
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19.03.2025 09:42 Ответить
Зараз всі про все пишуть наввипередки. Навіть джерела, котрим раніше цілком довіряв, здатні заради переглядів та "лайків" подати читачам/глядачам будь-яку нісенітницю заради навіть тимчасового хайпу.
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19.03.2025 09:52 Ответить
А експердів то взагалі за місяць не перевішати.
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19.03.2025 13:25 Ответить
Аби Україна брала участь у переговорах щодо України...
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19.03.2025 09:43 Ответить
Юра у тебя тут рашисты нарративы про ЕС продвигают.
***** жизненно необходимо снятие санкций Европы, экономики нет. Это основной пункт, а не территории.
А вот для Украины основа - территории и они будут освобождены только за счет окончания денежек режима.
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19.03.2025 10:05 Ответить
 
 