Страны ЕС будут участвовать в переговорах по Украине, - Bloomberg

Официальные лица США сказали европейским коллегам, что ЕС должен участвовать в любом мирном соглашении между Украиной и РФ.

Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, Россия хочет снять санкции, введенные ЕС в рамках соглашения.

"США недавно передали европейцам сообщение о том, что приоритетом является прекращение боевых действий в конфликте и обсуждение таких вопросов, как возможные договоренности по безопасности для Украины после этого", - отметили собеседники на условиях анонимности.

Государственный секретарь США Марко Рубио на прошлой неделе намекнул на роль ЕС в комментарии журналистам.

"Европейский Союз ввел значительные санкции против Российской Федерации и лиц внутри России. Поэтому с ними нужно будет проконсультироваться, и их нужно будет привлечь к этому процессу и тому подобное", - сказал он.

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