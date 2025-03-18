Наша цель - установление прочного и длительного мира, этого невозможно достичь без Украины за столом переговоров, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил необходимость мирных переговоров только при участии Украины.

Об этом глава Франции сказал во время совместного с канцлером Германии Олафом Шольцем заявления для СМИ во вторник, 18 марта, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Осуществляются первые шаги, но цель должна оставаться неизменной: иметь прочное и проверяемое прекращение огня, начать детальные и всеобъемлющие мирные переговоры, которые сделают возможным установление прочного и длительного мира и гарантий, идущих с ним вместе. Это остается нашей целью", - сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что "этой цели невозможно достичь без участия украинцев за столом переговоров".

"Мы продолжаем поддерживать Украину, украинскую армию в ее противодействии российской агрессии", - сказал Макрон.

Он добавил, что они с Шольцем встретятся вскоре, чтобы продолжить совместную работу, в частности для совместных действий вместе с Украиной "ради суверенитета наших украинских друзей, а также ради обороны и безопасности всех нас, европейцев".

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