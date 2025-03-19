Германия выделит 3 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году, 8 млдр - в 2026-2029 годах, - Reuters

Правительство Германии подтвердило выделение 3 млрд евро на военную поддержку Украины в 2025 году и планирует направить более 8 млрд евро на помощь в период с 2026 по 2029 годы.

Об этом сообщил министр финансов ФРГ Йорг Кукис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Кукис сообщил, что правительство страны выделит 3 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году. Это стало возможным после голосования Бундестага о внесении изменений в Конституцию, которые позволяют освободить от долговых ограничений расходы на оборону.

Кукис также отметил, что Германия намерена выделить еще более 8 млрд евро на поддержку украинской армии в 2026-2029 годах.

Ожидается, что бюджетный комитет Бундестага рассмотрит и одобрит выделение первого пакета помощи в размере 3 млрд евро уже сегодня.

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