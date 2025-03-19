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Новости Пропаганда Бориса Корчевникова
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Пропагандисту Корчевникову заочно сообщено о подозрении, - СБУ

Пропагандисту Корчевникову сообщили о подозрении

Служба безопасности заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Актер в свое время стал известным благодаря сериалу "Кадеты", а сейчас возглавляет прокремлевский телеканал "Первый общественный православный телеканал "СПАС".

"Эта платформа - один из рупоров кремля, который распространяет пропаганду в первую очередь на внутреннюю аудиторию страны-агрессора. Кроме того, фигурант по совместительству является ведущим телевизионных проектов на центральных каналах рф, в частности "россия-1".

СБУ задокументировала, что в многочисленных эфирах Корчевников неоднократно оправдывал полномасштабное вторжение рф и военные преступления рашистов. Также он публично призывал к захвату всей территории Украины и физическому уничтожению граждан нашего государства", - говорится в сообщении.

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Также Корчевников посещает оккупированные территории Украины, где выступает в поддержку Путина и российской агрессии.

Так, он неоднократно пересекал границу Украины вне пунктов пропуска в течение 2022-2023 годов.

Сейчас ему заочно сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное с использованием средств массовой информации);
  • ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины).

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Автор: 

пропаганда (3672) СБУ (19874) Корчевников (2) подозрение (485)


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Топ комментарии
+8
Какое подозрение, его давно надо было утилизировать.
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19.03.2025 13:24
+5
А нічого, що йому довзолили приїхати в Україну після того, як гундосий став президентом?

https://lb.ua/news/2019/10/15/439841_rossiyskogo_propagandista.html
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19.03.2025 13:20
+5
Вас це дивує?
При владі Антимайден! ( Антидержавне збіговисько)
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19.03.2025 13:25
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А нічого, що йому довзолили приїхати в Україну після того, як гундосий став президентом?

https://lb.ua/news/2019/10/15/439841_rossiyskogo_propagandista.html
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19.03.2025 13:20 Ответить
Вас це дивує?
При владі Антимайден! ( Антидержавне збіговисько)
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19.03.2025 13:25 Ответить
Какое подозрение, его давно надо было утилизировать.
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19.03.2025 13:24 Ответить
Але спочатку на атентат: Ковальчуки, Ротенберг, Керімов, Міллер і т.д. - вся та шобла, на який тримається режим *****.
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19.03.2025 13:29 Ответить
ВСІ пропагондрни закінчують однаково
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19.03.2025 13:26 Ответить
Нема більш важливих справ?((Йому дрон би мав прилетіти,а не підозра.
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19.03.2025 13:26 Ответить
Давайтеприйдем к компромисному решению пусть к нему прилетит подозрительный дрон..
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19.03.2025 13:29 Ответить
Він вже ******** на медальку - з занесенням в грудак!
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19.03.2025 13:27 Ответить
Цю глуху мразоту-інваліда Бог вже покарав !
Хай ГУР відправе йому слуховий апарат або самокат...
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19.03.2025 13:33 Ответить
йому потрібно вже бірку на ласти видати, а не підозру.
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19.03.2025 13:35 Ответить
Все одно що зайти в психлікарню і почати з порога підозрами пацієнтам розкидуватися.
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19.03.2025 13:36 Ответить
Ківа із захарченком, хєнєсралом РХБЗ та моторолою, його уже чекають, з самокатом….
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19.03.2025 13:47 Ответить
Може вже навіть заочно і розстріляли.
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19.03.2025 15:05 Ответить
Хоч би в розшук інтерполу його подали. А так це просто хня для зебілів.
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19.03.2025 15:20 Ответить
Хорош только каждый 200й корчевников.
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19.03.2025 16:37 Ответить
 
 