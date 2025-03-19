Пропагандисту Корчевникову заочно сообщено о подозрении, - СБУ

Служба безопасности заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Актер в свое время стал известным благодаря сериалу "Кадеты", а сейчас возглавляет прокремлевский телеканал "Первый общественный православный телеканал "СПАС".

"Эта платформа - один из рупоров кремля, который распространяет пропаганду в первую очередь на внутреннюю аудиторию страны-агрессора. Кроме того, фигурант по совместительству является ведущим телевизионных проектов на центральных каналах рф, в частности "россия-1".

СБУ задокументировала, что в многочисленных эфирах Корчевников неоднократно оправдывал полномасштабное вторжение рф и военные преступления рашистов. Также он публично призывал к захвату всей территории Украины и физическому уничтожению граждан нашего государства", - говорится в сообщении.

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Также Корчевников посещает оккупированные территории Украины, где выступает в поддержку Путина и российской агрессии.

Так, он неоднократно пересекал границу Украины вне пунктов пропуска в течение 2022-2023 годов.

Сейчас ему заочно сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное с использованием средств массовой информации);

ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины).

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