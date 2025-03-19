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Новости Убытки из-за агрессии РФ
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С сегодняшнего дня украинцы смогут подать через "Дію" 6 новых типов заявлений в Международный реестр убытков

Подача заявлений об убытках

В Киеве провели встречу с делегацией Реестра убытков, нанесенных агрессией РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С сегодняшнего дня украинцы смогут подавать в международный Реестр убытков заявления по шести новым категориям", - отмечается в заметке.

Речь идет о наиболее чувствительных и массовых направлениях:

  • вынужденное перемещение внутри страны;
  • серьезные телесные повреждения;
  • сексуальное насилие;
  • пытки;
  • ограничение свободы (плен);
  • принудительный труд или служба.

Шмыгаль уточнил, что соответствующие заявления можно будет подавать через Дію.

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"Украина твердо стоит на позиции привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости. Призываем всех украинцев подавать заявления в Реестр, потому что каждое такое заявление - это шаг к тому, что Россия не останется безнаказанной", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр выразил благодарность членам Совета Реестра убытков за их работу и преданность общему важному делу.

Ранее сообщалось, что реестр убытков, нанесенных полномасштабной войной РФ против Украины, ожидает не менее 6-8 миллионов заявлений.

Автор: 

реестр (322) убытки (392) Дія (423)


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Коли буде пункт про репарації до рашки за загиблих????
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19.03.2025 14:32 Ответить
Єпанетеся з тією Дією!
Бережіть себе!
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19.03.2025 14:42 Ответить
А буде там відшкодування адекватним українцям за збитки від зелених галочок в бюлетнях 2019 ?
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19.03.2025 14:53 Ответить
Чим тільки не заманюють лохів в свою срану дію)))
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19.03.2025 14:58 Ответить
А напряму чому неможна?
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19.03.2025 15:27 Ответить
 
 