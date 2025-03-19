С сегодняшнего дня украинцы смогут подать через "Дію" 6 новых типов заявлений в Международный реестр убытков
В Киеве провели встречу с делегацией Реестра убытков, нанесенных агрессией РФ против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"С сегодняшнего дня украинцы смогут подавать в международный Реестр убытков заявления по шести новым категориям", - отмечается в заметке.
Речь идет о наиболее чувствительных и массовых направлениях:
- вынужденное перемещение внутри страны;
- серьезные телесные повреждения;
- сексуальное насилие;
- пытки;
- ограничение свободы (плен);
- принудительный труд или служба.
Шмыгаль уточнил, что соответствующие заявления можно будет подавать через Дію.
"Украина твердо стоит на позиции привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости. Призываем всех украинцев подавать заявления в Реестр, потому что каждое такое заявление - это шаг к тому, что Россия не останется безнаказанной", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр выразил благодарность членам Совета Реестра убытков за их работу и преданность общему важному делу.
Ранее сообщалось, что реестр убытков, нанесенных полномасштабной войной РФ против Украины, ожидает не менее 6-8 миллионов заявлений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бережіть себе!