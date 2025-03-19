С сегодняшнего дня украинцы смогут подать через "Дію" 6 новых типов заявлений в Международный реестр убытков

В Киеве провели встречу с делегацией Реестра убытков, нанесенных агрессией РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С сегодняшнего дня украинцы смогут подавать в международный Реестр убытков заявления по шести новым категориям", - отмечается в заметке.

Речь идет о наиболее чувствительных и массовых направлениях:

вынужденное перемещение внутри страны;

серьезные телесные повреждения;

сексуальное насилие;

пытки;

ограничение свободы (плен);

принудительный труд или служба.

Шмыгаль уточнил, что соответствующие заявления можно будет подавать через Дію.

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"Украина твердо стоит на позиции привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости. Призываем всех украинцев подавать заявления в Реестр, потому что каждое такое заявление - это шаг к тому, что Россия не останется безнаказанной", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр выразил благодарность членам Совета Реестра убытков за их работу и преданность общему важному делу.

Ранее сообщалось, что реестр убытков, нанесенных полномасштабной войной РФ против Украины, ожидает не менее 6-8 миллионов заявлений.