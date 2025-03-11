Реєстр збитків від агресії РФ очікує щонайменше 6-8 мільйонів заяв, - Лубінець

Реєстр збитків, завданих повномасштабною війною РФ проти України, очікує щонайменше 6-8 мільйонів заяв.

Про це розповів уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що у травні 2023 року за ініціативи України, Європейського Союзу та ще 42 країн був створений Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України.

"Реєстр збитків - це офіційний механізм фіксації доказів щодо завданих збитків, втрат чи шкоди, які виникли внаслідок війни після 24 лютого 2022 року. Його основною метою є документування заяв від фізичних і юридичних осіб, а також держави Україна з метою подальшого відшкодування широкого спектра завданих збитків",- розповів омбудсмен.

Він зазначив, що наразі Реєстр збитків вже приймає заяви від фізичних та юридичних осіб через "Дію".

"Реєстр збитків очікує щонайменше 6-8 мільйонів заяв. Це робить його одним із найбільших компенсаційних механізмів у світі. Поступово відкриватимуться нові категорії заяв, що стосуватимуться різних сфер завданої шкоди", - сказав уповноважений ВР з прав людини.

Читайте також: Загальні втрати агросектору України внаслідок повномасштабної війни складають $80 мільярдів, – Мінагрополітики

Лубінець зауважив, що оскільки всі процеси Реєстру збитків передбачають обробку персональних даних, пріоритетним є питання їхнього захисту, а тому співробітники Офісу омбудсмена беруть участь у діяльності робочої групи з питань подачі заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані Росією.

"Основним завданням робочої групи є забезпечення ефективного механізму подання заяв, а також розробка нормативно-правових актів для узгодження діяльності Реєстру збитків з чинним законодавством України. Наш Офіс спільно з Реєстром збитків працює над підвищенням поінформованості постраждалих осіб про їхнє право на компенсацію та можливість подання заяв до Реєстру", - розповів омбудсмен.

Читайте також: Реєстр збитків від агресії РФ: Кабмін розширив перелік категорій для подачі заяв