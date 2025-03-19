Уолтц провел разговор с Ушаковым по Украине: договорились о встрече технических групп в Саудовской Аравии
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что 19 марта провел разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым относительно возможных шагов для прекращения войны в Украине.
Об этом он написал на своем Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на имплементации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", - написал Уолтц.
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- а він його вже домігся ?
Если бы дырочки в розеточках были бы больше, то трампа могло бы и не быть...