Уолтц провел разговор с Ушаковым по Украине: договорились о встрече технических групп в Саудовской Аравии

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что 19 марта провел разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым относительно возможных шагов для прекращения войны в Украине.

Об этом он написал на своем Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на имплементации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", - написал Уолтц.

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