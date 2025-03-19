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Новости Встреча технических команд
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Уолтц провел разговор с Ушаковым по Украине: договорились о встрече технических групп в Саудовской Аравии

майк,волц

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что 19 марта провел разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым относительно возможных шагов для прекращения войны в Украине.

Об этом он написал на своем Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на имплементации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", - написал Уолтц.

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Саудовская Аравия (335) война в Украине (3679) Майк Уолтц (75)


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розширенні часткового припинення вогню, якого президент Трамп домігся від Росії", - Джерело: https://censor.net/ua/n3542067
- а він його вже домігся ?
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19.03.2025 16:51 Ответить
В том шо трампон стал презом виноваты производители электророзеток
Если бы дырочки в розеточках были бы больше, то трампа могло бы и не быть...
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19.03.2025 16:53 Ответить
Умєров не забуде захопити власноруч копію Стамбульских, де він був центровим від укосмандли здачі України ( якщо не рахувати Абрамовичехамію як вспамагатжлнає звєно) )
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19.03.2025 16:53 Ответить
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19.03.2025 17:11 Ответить
 
 