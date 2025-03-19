Рашисты ударили по Каменскому району Днепропетровщины: трое раненых

Российские оккупационные войска атаковали Каменский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, трое раненых, один из которых - в тяжелом состоянии.



Все детали относительно разрушений, которые оставила после себя атака, выясняем", - говорится в сообщении.

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