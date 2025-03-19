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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты ударили по Каменскому району Днепропетровщины: трое раненых

РФ обстреляла Каменский район Днепропетровщины 19 марта 2025 года

Российские оккупационные войска атаковали Каменский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, трое раненых, один из которых - в тяжелом состоянии.

Все детали относительно разрушений, которые оставила после себя атака, выясняем", - говорится в сообщении.

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обстрел (27036) Днепропетровская область (3927) Каменский район (6) война в Украине (3679)


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