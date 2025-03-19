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Украина совместно с партнерами работает над планом достижения мира и надежными гарантиями безопасности, - Зеленский

Во время рабочего визита в Финляндию президент Украины Владимир Зеленский рассказал о шагах для справедливого завершения войны.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время встречи со спикером парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо, лидерами политических групп и главами парламентских комитетов рассказал о шагах для справедливого завершения войны.

Наше государство совместно с партнерами работает над планом достижения мира и надежными гарантиями безопасности для Украины", - подчеркнул он.

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Отдельно стороны обсудили поддержку Украины на пути к членству в ЕС и НАТО.

"Рады быть в кругу друзей, и благодарю парламент и все политические группы за единодушную поддержку Украины и наших людей. Благодарны за то, что голос финских парламентариев по поддержке Украины в европейских институтах и на международной арене проукраинский и звучит громко", - добавил Зеленский.

Зеленский в Финляндии рассказал о шагах для справедливого завершения войны
Зеленский в Финляндии рассказал о шагах для справедливого завершения войны

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Финляндия (958) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+6
Нагадайте Зелі, що в нього регулярно виходять чергові плани. І всі успішні, всі зустрінуті оплесками у всьому Світі, і всі повергли в шок Кацапію.
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19.03.2025 18:03
+6
А оте що напідписував біля тридцяти що, вже всьо? Пішло на самокрутки..
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19.03.2025 18:07
+1
План может быть лишь один, ВООРУЖАТЬ, ВООРУЖАТЬ и ещё 1 000 000раз ВООРУЖАТЬ Украину!!!
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19.03.2025 18:01
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План может быть лишь один, ВООРУЖАТЬ, ВООРУЖАТЬ и ещё 1 000 000раз ВООРУЖАТЬ Украину!!!
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19.03.2025 18:01 Ответить
Це мабуть ти жужа працюєш з західними партнерами, та досягаєш успіхів,?? чи то тебе вітають у світі,?? ні?? то заваліть їпала, та ковтайте мовчки!, зрозуміло поц??*(
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19.03.2025 18:12 Ответить
Нагадайте Зелі, що в нього регулярно виходять чергові плани. І всі успішні, всі зустрінуті оплесками у всьому Світі, і всі повергли в шок Кацапію.
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19.03.2025 18:03 Ответить
А оте що напідписував біля тридцяти що, вже всьо? Пішло на самокрутки..
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19.03.2025 18:07 Ответить
Ішак вже "напланував", тепер сповна пожинаємо "плоди" діяльності.
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19.03.2025 18:14 Ответить
В країні роботи ну просто "кінь не валявся", а це дурне патякало шляється по світу аби українцям в очі не дивитися. Ну от точно десь би мені це падло трапилось не втримався б і натовк пику. Так уже задовбало його "планов громадьйо"... А насправді воно маланьський жебрак який майже нічого не зробив для того щоб Україна виробляла зброю самостійно. Якщо колись порахують скільки зуйло "прокатало" народних грошей на поїздки, то люди жахнуться від такого транжирства...
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19.03.2025 18:15 Ответить
А оті минулорічні "плани миру", десятки укладених і підписаних "гарантій безпеки", саміти миру, "плани перемоги" куди випарувалися? Просто цікаво: куди випарується і ця потужна потуга?
Лише кілька речей ця шобла робить постійно всі (майже) шість років: бреше, краде і садить Порошенка. Все решта - відволікання уваги від чергового "*****@лі"
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19.03.2025 20:02 Ответить
 
 