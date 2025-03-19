Украина совместно с партнерами работает над планом достижения мира и надежными гарантиями безопасности, - Зеленский

Во время рабочего визита в Финляндию президент Украины Владимир Зеленский рассказал о шагах для справедливого завершения войны.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время встречи со спикером парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо, лидерами политических групп и главами парламентских комитетов рассказал о шагах для справедливого завершения войны.

Наше государство совместно с партнерами работает над планом достижения мира и надежными гарантиями безопасности для Украины", - подчеркнул он.

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Отдельно стороны обсудили поддержку Украины на пути к членству в ЕС и НАТО.

"Рады быть в кругу друзей, и благодарю парламент и все политические группы за единодушную поддержку Украины и наших людей. Благодарны за то, что голос финских парламентариев по поддержке Украины в европейских институтах и на международной арене проукраинский и звучит громко", - добавил Зеленский.



