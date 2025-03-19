Зеленский встретился с премьером Финляндии Орпо: обсудили оборонную поддержку Украины. ВИДЕО
В среду, 19 марта, в рамках визита в Финляндию президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
Об этом глава государства рассказал в Телеграм, сообщает Цензор.НЕТ.
Политики обсудили усилия для приближения справедливого и прочного мира, а также то, что необходимо для защиты Украины.
В частности, речь шла об усилении ПВО, поставках артиллерийских систем и снарядов, инвестициях в производство украинского оружия.
"Также пообщались о важности привлечения как можно большего количества стран и международных организаций к коалиции укрытий гражданской защиты и участие Финляндии в восстановлении нашего государства", - рассказал глава государства.
Кроме этого, Зеленский поблагодарил Финляндию за всю поддержку Украины и отдельно за 28-й оборонный пакет помощи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони мабуть і в туалет разом і спати лягають разом?Можливо когось скоротити?Все-таки економія бюджетних коштів буде.Навіщо нам два роти?Це гроші платників податків.Хіба тільки Єрмак роль "смотрящого"виконує.Тоді ой!