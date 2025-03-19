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Новости Видео Визит Зеленского в Финляндию Встреча Зеленского с Орпо
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Зеленский встретился с премьером Финляндии Орпо: обсудили оборонную поддержку Украины. ВИДЕО

В среду, 19 марта, в рамках визита в Финляндию президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Об этом глава государства рассказал в Телеграм, сообщает Цензор.НЕТ.

Политики обсудили усилия для приближения справедливого и прочного мира, а также то, что необходимо для защиты Украины.

В частности, речь шла об усилении ПВО, поставках артиллерийских систем и снарядов, инвестициях в производство украинского оружия.

"Также пообщались о важности привлечения как можно большего количества стран и международных организаций к коалиции укрытий гражданской защиты и участие Финляндии в восстановлении нашего государства", - рассказал глава государства.

Кроме этого, Зеленский поблагодарил Финляндию за всю поддержку Украины и отдельно за 28-й оборонный пакет помощи.

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Вова,Єрмак був?Був!
Вони мабуть і в туалет разом і спати лягають разом?Можливо когось скоротити?Все-таки економія бюджетних коштів буде.Навіщо нам два роти?Це гроші платників податків.Хіба тільки Єрмак роль "смотрящого"виконує.Тоді ой!
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19.03.2025 18:24 Ответить
 
 