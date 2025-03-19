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Зеленский: В Финляндии подпишут соглашение о создании коалиции по строительству укрытий
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Финляндии будет подписано соглашение, которое положит начало созданию международной коалиции для строительства укрытий.
Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом, информирует Цензор.НЕТ.
"Финляндия имеет значительный, очень полезный для всех в Европе, особенно на границах с Россией и Беларусью, опыт строительства укрытий. Сегодня мы говорили о том, как можем распространять этот опыт. Коалиция гражданской защиты, лидерство Финляндии чрезвычайно важная для нас инициатива. Наши министры сегодня будут подписывать соответствующий документ, который начинает коалицию", - заявил Зеленский.
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+4 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий19.03.2025 12:38
+1 Fox Fox #573921
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+1 Hrysha Hlyba #582024
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там коаліція обраних зе!мразот, на чолі з кірюшою тімошєнко.
сторонніх туди не допускають.
треба всім зустрітися і детально обговорити плани на майбутнє!
всьо!
у серіалу про голобородька тупик.
вже, в котрий раз ганяють по кругу одне і теж, засохле гімно.
Укриття з бетону не можуть вилити, позор.
Суть угоди: дайте бабла !!