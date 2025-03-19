Зеленский: В Финляндии подпишут соглашение о создании коалиции по строительству укрытий

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Финляндии будет подписано соглашение, которое положит начало созданию международной коалиции для строительства укрытий.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом, информирует Цензор.НЕТ.

"Финляндия имеет значительный, очень полезный для всех в Европе, особенно на границах с Россией и Беларусью, опыт строительства укрытий. Сегодня мы говорили о том, как можем распространять этот опыт. Коалиция гражданской защиты, лидерство Финляндии чрезвычайно важная для нас инициатива. Наши министры сегодня будут подписывать соответствующий документ, который начинает коалицию", - заявил Зеленский.

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