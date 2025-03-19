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Зеленский: В Финляндии подпишут соглашение о создании коалиции по строительству укрытий

Зеленский назвал красные линии на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Финляндии будет подписано соглашение, которое положит начало созданию международной коалиции для строительства укрытий.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом, информирует Цензор.НЕТ.

"Финляндия имеет значительный, очень полезный для всех в Европе, особенно на границах с Россией и Беларусью, опыт строительства укрытий. Сегодня мы говорили о том, как можем распространять этот опыт. Коалиция гражданской защиты, лидерство Финляндии чрезвычайно важная для нас инициатива. Наши министры сегодня будут подписывать соответствующий документ, который начинает коалицию", - заявил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20290) строительство (1997) Финляндия (958) укрытие (129)


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Топ комментарии
+4
Ще треба коаліцію по асфальту і бітуму...
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19.03.2025 12:38
+1
Кролика
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19.03.2025 12:44
+1
потужні переможні кластерні коаліції!
треба всім зустрітися і детально обговорити плани на майбутнє!
всьо!
у серіалу про голобородька тупик.
вже, в котрий раз ганяють по кругу одне і теж, засохле гімно.
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19.03.2025 12:48
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Ще треба коаліцію по асфальту і бітуму...
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19.03.2025 12:38 Ответить
нєнє!
там коаліція обраних зе!мразот, на чолі з кірюшою тімошєнко.
сторонніх туди не допускають.
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19.03.2025 12:44 Ответить
шо не відкрию сторінку кругом "ліцо" піаніста
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19.03.2025 12:41 Ответить
Коаліція з будівництва укриттів? Обов'язково туди включити резнікова, серлєща, пуштуна наєма і мародера тимошенко. Ці освоять гроші на вищому рнівні.
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19.03.2025 12:43 Ответить
Кролика
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19.03.2025 12:44 Ответить
Він розкаже ,як будувати, будувати ,та нічого не збудувати.
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19.03.2025 13:30 Ответить
Стривайте, ми вже не вміємо самостійно копати землю та виготовляти бетон?
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19.03.2025 12:44 Ответить
потужні переможні кластерні коаліції!
треба всім зустрітися і детально обговорити плани на майбутнє!
всьо!
у серіалу про голобородька тупик.
вже, в котрий раз ганяють по кругу одне і теж, засохле гімно.
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19.03.2025 12:48 Ответить
Захід зрозумів, що інакше Україні ніколи не побачити укриттів при цій владі.
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19.03.2025 13:49 Ответить
*****, позорище.
Укриття з бетону не можуть вилити, позор.
Суть угоди: дайте бабла !!
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21.03.2025 10:55 Ответить
 
 