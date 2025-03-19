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Новости ВАКС заочно арестовал Баранского
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Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-депутата Одесского горсовета Баранского

экс-депутат Одесского горсовета Баранский

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила заочно арестовать Виктора Баранского - экс-депутата Одесского горсовета, который является подозреваемым по делу о присвоении барж "Украинского Дунайского пароходства".

Об этом говорится в постановлении суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

С ходатайством об аресте в суд обратились САП и НАБУ, которые расследуют дело о присвоении барж. Суд первой инстанции почти четыре месяца рассматривал этот вопрос и отказал в аресте. Апелляционная палата не согласилась с таким решением и отменила его.

Как указано в постановлении суда, в 2024 году Баранский получил подозрение по делу о присвоении барж ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и переправке их за пределы Украины. После того, как он не пришел на допрос, мужчину объявили в международный розыск.

В материалах дела указано, что Баранский имеет гражданство России. Украину он покинул накануне полномасштабного вторжения и не возвращался. В 2023 году указом президента его лишили украинского гражданства, а в 2024 - мандата депутата Одесского городского совета. В горсовет он прошел от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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Автор: 

депутат (3312) Одесса (7872) Одесская область (3552) Антикоррупционный суд (1206) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Одесский район (130)


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Я думал что еще Кравчук с Кучмой успели разворовать дунайское пароходство..
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19.03.2025 18:36 Ответить
Якщо суди не арештовують підозрюваних,то доцільно було б заарештувати суддю.Які кошти витрачаються на розшук підозрюваних в скоєнні злочинів.Це несправедливо, коли суди виносять несправедливі рішення,а їм як вода з гусака.
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19.03.2025 18:39 Ответить
"За життя" - брати "слуг", які вилучилися з одного яйця. Такі вони "новиє ліца".
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19.03.2025 18:43 Ответить
"заочно арештувати" , що "заочно дитину вродити".Хрин один- не вроджене воно.
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19.03.2025 18:48 Ответить
Ну ще заочно заарештуйте Рєзнікова і обміняного Медведчука, повторно Лєгітимного....
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19.03.2025 19:03 Ответить
- Рабинович! Ви знаете, что Изя говорит про вас за вашей спиной?
- Пхе! За моей спиной он меня может даже побить! (с)
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19.03.2025 19:04 Ответить
Антикорупціцному суду видати зарплату заочно,на папері.
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19.03.2025 22:05 Ответить
 
 