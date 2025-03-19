Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-депутата Одесского горсовета Баранского

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила заочно арестовать Виктора Баранского - экс-депутата Одесского горсовета, который является подозреваемым по делу о присвоении барж "Украинского Дунайского пароходства".

Об этом говорится в постановлении суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

С ходатайством об аресте в суд обратились САП и НАБУ, которые расследуют дело о присвоении барж. Суд первой инстанции почти четыре месяца рассматривал этот вопрос и отказал в аресте. Апелляционная палата не согласилась с таким решением и отменила его.

Как указано в постановлении суда, в 2024 году Баранский получил подозрение по делу о присвоении барж ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и переправке их за пределы Украины. После того, как он не пришел на допрос, мужчину объявили в международный розыск.

В материалах дела указано, что Баранский имеет гражданство России. Украину он покинул накануне полномасштабного вторжения и не возвращался. В 2023 году указом президента его лишили украинского гражданства, а в 2024 - мандата депутата Одесского городского совета. В горсовет он прошел от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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