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Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 19 марта российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
Движение ударных БпЛА
- Вражеские БпЛА с юго-востока курсом на Запорожье!
- Еще одна группа вражеских БпЛА с севера Запорожской области на Днепропетровщину!
Обновление относительно движения БпЛА
- Несколько групп вражеских БПЛА в центре и на западе Днепропетровщины курсом на северо-запад.
- Новые группы "Шахедов" с юга курсом на Запорожье.
- Дроны на границе Харьковской и Сумской областей продолжают движение на юго-запад.
- БПЛА в Полтавской области курсом на Полтаву.
- Несколько групп "шахедов" в Сумской области продолжают движение с севера в направлении Конотопа.
Обновление по состоянию на 21:16
Атака "шахедов" продолжается. Продолжается заход новых групп вражеских дронов с юга (Херсонская, Запорожская области), востока (Донецкая, Луганская области) и севера (Сумская).
Обновление по состоянию на 22:57
- Группы "Шахедов" из Херсона на Николаевщину;
- из Харьковщины в направлении Полтавщины;
- из Днепропетровщины и Николаевщины на Кировоградщину;
- "Шахеды" с севера Сумщины продолжают движение на юго-запад (через Шостку-Конотоп-Прилуки-Нежин);
- группы вражеских БПЛА из Полтавщины, Черкасской области двигаются вдоль Днепра на север.
Обновление по состоянию на 23:43
- Группы "Шахедов" из Сумской области на Черниговщину;
- из Черниговщины, Полтавщины, Черкасщины на Киевщину;
- с Николаевщины в Одесскую область;
- из Днепропетровщины на Кировоградщину.
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+14 Fox Fox #573921
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+13 ALEX SUROVV #593022
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Спецпредставник США https://www.unian.ua/world/u-trampa-zrobili-zayavu-shchodo-povnogo-pripinennya-vognyu-v-ukrajini-12950583.html Стів Віткофф спростував твердження про те, що Росія порушила домовленість про ненапад на українську енергетичну інфраструктуру, яка була досягнута під час телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Він також назвав це рішення "проривом", який може покласти кінець глобальній ізоляції Москви і відродити енергетичні проєкти, такі як газопровід "Північний потік - 2", пише https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-19/witkoff-says-russian-drones-hit-before-putin-ordered-directive Bloomberg.
Віткофф заявив, що серію російських ударів дронами по об'єктах інфраструктури України, що сталася незабаром після телефонної розмови Трампа з Путіним, було запущено до того, як російський лідер зміг віддати наказ своїм силам припинити атаки...
Однак бомбардування, як повідомляється, тривали ще кілька годин після цього.
"Путін віддав наказ протягом 10 хвилин після розмови з президентом [Трампом], наказавши російським силам не атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Будь-які удари, які сталися минулої ночі, були завдані до цього наказу. Я схильний вірити, що Путін діє сумлінно", - сказав спецпредставник Трампа.
За його словами, російські офіційні особи повідомили йому вранці, що сім дронів, які вже були в повітрі, коли Путін віддав наказ, були незабаром збиті російськими силами. Версія Віткоффа збігається із заявами Кремля і Міністерства оборони РФ.
ЗМІ пише, що російські атаки все ж не припинилися. У Києві та інших регіонах лунали потужні вибухи. Удари серйозно пошкодили енергетичні об'єкти в центральній і східній частині України, змусивши "Укрзалізницю" змінити маршрути поїздів і залишивши тисячі людей без електрики. Росія завдала нового удару в той момент, коли залізничні робітники намагалися усунути пошкодження.
https://www.unian.ua/world/putin-ne-porushuvav-domovlenosti-z-trampom-vitkoff-povtoriv-rosiyski-mesedzhi-bloomberg-12950823.html
Або щоб прийшли китайці і вирізали всіх "під нуль".
ла-,ла ла ла, ...ла
70 БпЛА зосереджено у Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській та Чернігівській областях курсом на Київщину, Черкащину та Кіровоградщину.
21-40
а ху@ ла скоро знищать свої ж гебісти ,
так було в Руминіі вчинено з Чеусешко і його дружиною !!
Якщо іржавий спитає - звідки в українців шахеди , ***** скаже що - поцупили у них зі складу . Або ще щось придумає .
І іржавий йому повірить ,, до ворожки не ходи ..