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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 19 марта российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение ударных БпЛА

  • Вражеские БпЛА с юго-востока курсом на Запорожье!
  • Еще одна группа вражеских БпЛА с севера Запорожской области на Днепропетровщину!

Обновление относительно движения БпЛА

  • Несколько групп вражеских БПЛА в центре и на западе Днепропетровщины курсом на северо-запад.
  • Новые группы "Шахедов" с юга курсом на Запорожье.
  • Дроны на границе Харьковской и Сумской областей продолжают движение на юго-запад.
  • БПЛА в Полтавской области курсом на Полтаву.
  • Несколько групп "шахедов" в Сумской области продолжают движение с севера в направлении Конотопа.

Обновление по состоянию на 21:16

Атака "шахедов" продолжается. Продолжается заход новых групп вражеских дронов с юга (Херсонская, Запорожская области), востока (Донецкая, Луганская области) и севера (Сумская).

Обновление по состоянию на 22:57

  • Группы "Шахедов" из Херсона на Николаевщину;
  • из Харьковщины в направлении Полтавщины;
  • из Днепропетровщины и Николаевщины на Кировоградщину;
  • "Шахеды" с севера Сумщины продолжают движение на юго-запад (через Шостку-Конотоп-Прилуки-Нежин);
  • группы вражеских БПЛА из Полтавщины, Черкасской области двигаются вдоль Днепра на север.

Обновление по состоянию на 23:43

  • Группы "Шахедов" из Сумской области на Черниговщину;
  • из Черниговщины, Полтавщины, Черкасщины на Киевщину;
  • с Николаевщины в Одесскую область; 
  • из Днепропетровщины на Кировоградщину.

Смотрите также: Российский дрон типа Shahed обнаружили на западе Казахстана, - СМИ. ФОТО

Автор: 

Воздушные силы (2279) воздушная тревога (784) Шахед (964)


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Топ комментарии
+14
красиво путин його опустив
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19.03.2025 19:25
+13
Не переживайте. Тепер рашисти не будуть бити по енергетиці. Будуть бити виключно по цивільних об'єктах, лікарнях і школах. Це і є мирний план
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19.03.2025 19:33
+11
трампакс - чмо!
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19.03.2025 19:22
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трампакс - чмо!
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19.03.2025 19:22 Ответить
красиво путин його опустив
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19.03.2025 19:25 Ответить
Опустив руде чмо, а розгрібатимемо ми.
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19.03.2025 19:29 Ответить
Вони удвох нас опустили...
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19.03.2025 19:49 Ответить
Ермак запустит наши беспилотники по НПЗ РФ. А нет, Путин Зеленскому запретил, это его сильно огорчает.
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19.03.2025 19:22 Ответить
Вчера запустили по НПЗ, что помешает сегодня?
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19.03.2025 21:24 Ответить
по НПЗ начебто не прилітало, були прильоти по двум НПС.
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19.03.2025 23:12 Ответить
Це припинення вогню таке. Не звертайте уваги.
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19.03.2025 19:24 Ответить
коли в тебе над головою будуть гудить шапеди ,звернеш
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19.03.2025 19:26 Ответить
Обманули дурачка на 4 кулачка: володя ****!
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19.03.2025 19:25 Ответить
Сподіваюсь,Трампону не скажуть,щоб не нищити його уявний світ.
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19.03.2025 19:26 Ответить
Надули
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19.03.2025 19:27 Ответить
И на тех Шахедах написано, ТРАМП ЧМО...
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19.03.2025 19:27 Ответить
нічого страшного , в нас лазери працюють
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19.03.2025 19:27 Ответить
Це вже трампх.ловські "голуби миру" летять з "доброю вісткою" по Україні чи ні.
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19.03.2025 19:29 Ответить
шахеди або вертаються або самоліквідуються , ніхто їх не збиває
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19.03.2025 19:33 Ответить
Посланник Трампа вірить, що Путін наказав збити російські дрони, які летіли вчора в Україну

Спецпредставник США https://www.unian.ua/world/u-trampa-zrobili-zayavu-shchodo-povnogo-pripinennya-vognyu-v-ukrajini-12950583.html Стів Віткофф спростував твердження про те, що Росія порушила домовленість про ненапад на українську енергетичну інфраструктуру, яка була досягнута під час телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Він також назвав це рішення "проривом", який може покласти кінець глобальній ізоляції Москви і відродити енергетичні проєкти, такі як газопровід "Північний потік - 2", пише https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-19/witkoff-says-russian-drones-hit-before-putin-ordered-directive Bloomberg.
Віткофф заявив, що серію російських ударів дронами по об'єктах інфраструктури України, що сталася незабаром після телефонної розмови Трампа з Путіним, було запущено до того, як російський лідер зміг віддати наказ своїм силам припинити атаки...
Однак бомбардування, як повідомляється, тривали ще кілька годин після цього.
"Путін віддав наказ протягом 10 хвилин після розмови з президентом [Трампом], наказавши російським силам не атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Будь-які удари, які сталися минулої ночі, були завдані до цього наказу. Я схильний вірити, що Путін діє сумлінно", - сказав спецпредставник Трампа.
За його словами, російські офіційні особи повідомили йому вранці, що сім дронів, які вже були в повітрі, коли Путін віддав наказ, були незабаром збиті російськими силами. Версія Віткоффа збігається із заявами Кремля і Міністерства оборони РФ.
ЗМІ пише, що російські атаки все ж не припинилися. У Києві та інших регіонах лунали потужні вибухи. Удари серйозно пошкодили енергетичні об'єкти в центральній і східній частині України, змусивши "Укрзалізницю" змінити маршрути поїздів і залишивши тисячі людей без електрики. Росія завдала нового удару в той момент, коли залізничні робітники намагалися усунути пошкодження.
https://www.unian.ua/world/putin-ne-porushuvav-domovlenosti-z-trampom-vitkoff-povtoriv-rosiyski-mesedzhi-bloomberg-12950823.html
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19.03.2025 19:31 Ответить
Вчора в нашому районі вибухи тривали дві години і 15 хв. Ніфігове таке перемирья.
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19.03.2025 20:19 Ответить
Не переживайте. Тепер рашисти не будуть бити по енергетиці. Будуть бити виключно по цивільних об'єктах, лікарнях і школах. Це і є мирний план
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19.03.2025 19:33 Ответить
переїду жити під енергетичний об'єкт
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19.03.2025 19:38 Ответить
Ліпше на нього, тоді це буде 100 відсотково безпечно.
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19.03.2025 21:20 Ответить
Повірив брехуну ху@-лу ?
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19.03.2025 23:23 Ответить
Щоб, плять, всю "алабугу" сибірська язва накрила!

Або щоб прийшли китайці і вирізали всіх "під нуль".
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19.03.2025 20:07 Ответить
наші дрони теж на вічір кудись потягнулись - что на газокомпресорні станції, чи то на нафтоперекачувальні... Коротше - до тепла. Грітись.
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19.03.2025 20:12 Ответить
путін це бен ладен нашого часу.Які з ним перемовини?Йому,якщо по людські, місце на шибениці з трансляцією в прямому ефірі.Завтра Конашенков виригне,що знищили штаб Бандери і з,їли аж три томи "Кобзаря", а по інфраструктурі ні-ні,то укронацисти самі себе обстрілюють щоб звинуватити рашу.
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19.03.2025 20:15 Ответить
Нові шахеди полетіли сьогодні. В 30% областей вже зараз повітряна тривога.
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19.03.2025 20:21 Ответить
Ось і весь мир трампа ,який так прогинаєтся перед світовим злочинцем терористом путіним ,тому тільки знищувати рашиську енергетику і інфраструктуру як в рф так і на окупованих територіях ,ніколи не вір рашиському фюреру і американському баризі.
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19.03.2025 21:25 Ответить
Завтра Вітков знову заявить,що по всім випущеним російським шахедам рашка запустила ракети і всі ті шахеди позбивала.
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19.03.2025 21:27 Ответить
Завтра ху@ Trump скаже що це голуби миру летять в Україну.
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19.03.2025 21:35 Ответить
ТрамХутінн пуйло
ла-,ла ла ла, ...ла
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19.03.2025 21:39 Ответить
треба розуміти шо кремлівський ху* ло та 🤡 США ,з українським 🤡...ловлять кайф ,навіть не від того шо вони звиздять на кожному кроці , а щасливі ,шо їх слухають і їм вірять ,навіть коли вішають локшину ,один одному ...світова арена для 🤡 диктаторів , вхід безкоштовний ,вихід ніт ...платимо житт'ям ...
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19.03.2025 21:46 Ответить
https://t.me/monitorwarr monitoring

70 БпЛА зосереджено у Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській та Чернігівській областях курсом на Київщину, Черкащину та Кіровоградщину.

21-40
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19.03.2025 21:57 Ответить
Не слухаються кацапи Путлера, хочуть дальше воювати...
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19.03.2025 22:12 Ответить
Неужели украинцам не хватает интеллекта хотя бы просто скопировать эти дроны и запускать их точно также как и русня в массовом количестве на русню? Там же технологии как таковой кот наплакал, да и с запчастями нет проблем. Тупость или лень?
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19.03.2025 23:18 Ответить
А яким словом ти би назвав вибір 2019?
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19.03.2025 23:37 Ответить
заспокійся, вже зроблено мильярд довгих Нептунів
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20.03.2025 00:12 Ответить
10 000 000 000 000?
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20.03.2025 00:33 Ответить
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20.03.2025 07:53 Ответить
Нет, скорее всего коррупция. Одна Крупа могла бы профинансировать несколько хороших таких налетов.
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20.03.2025 00:59 Ответить
Кацапи поспішають на концерт кабиздоха ,
а ху@ ла скоро знищать свої ж гебісти ,
так було в Руминіі вчинено з Чеусешко і його дружиною !!
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19.03.2025 23:20 Ответить
Завтра ***** заявить що ми самі себе обстріляли шахедами .
Якщо іржавий спитає - звідки в українців шахеди , ***** скаже що - поцупили у них зі складу . Або ще щось придумає .
І іржавий йому повірить ,, до ворожки не ходи ..
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19.03.2025 23:54 Ответить
Звісно повірить , бо він хороший хлопець
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19.03.2025 23:59 Ответить
 
 