Российский дрон типа Shahed обнаружили на западе Казахстана, - СМИ. ФОТО
Вечером 18 марта в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области обнаружили беспилотник с надписью "Герань-2". БпЛА "Герань-2" внешне полностью идентичны иранским дронам Shahed-136, которыми Россия атакует Украину.
Об этом сообщают издания "Уральская неделя" и Кazinform, информирует Цензор.НЕТ.
В полицию о находке сообщили местные жители. В экстренных службах заявили, что получили сообщение о віявлении "неизвестного объекта" и что на место выехали сотрудники полиции и саперы. Длина находки составляет 300 сантиметров.
СМИ пишут, что Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, внешне похожего на беспилотный летательный аппарат.
"Объект упал в отдаленной местности, вдали от населенных пунктов, и был найден в целостном состоянии, без видимых повреждений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - заявили в Департаменте.
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І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.