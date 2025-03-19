Российский дрон типа Shahed обнаружили на западе Казахстана, - СМИ. ФОТО

Вечером 18 марта в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области обнаружили беспилотник с надписью "Герань-2". БпЛА "Герань-2" внешне полностью идентичны иранским дронам Shahed-136, которыми Россия атакует Украину.

Об этом сообщают издания "Уральская неделя" и Кazinform, информирует Цензор.НЕТ.

В полицию о находке сообщили местные жители. В экстренных службах заявили, что получили сообщение о віявлении "неизвестного объекта" и что на место выехали сотрудники полиции и саперы. Длина находки составляет 300 сантиметров.

СМИ пишут, что Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, внешне похожего на беспилотный летательный аппарат.

"Объект упал в отдаленной местности, вдали от населенных пунктов, и был найден в целостном состоянии, без видимых повреждений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - заявили в Департаменте.

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