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Новости Фото Падение российского дрона в Казахстане
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Российский дрон типа Shahed обнаружили на западе Казахстана, - СМИ. ФОТО

Вечером 18 марта в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области обнаружили беспилотник с надписью "Герань-2". БпЛА "Герань-2" внешне полностью идентичны иранским дронам Shahed-136, которыми Россия атакует Украину.

Об этом сообщают издания "Уральская неделя" и Кazinform, информирует Цензор.НЕТ.

В полицию о находке сообщили местные жители. В экстренных службах заявили, что получили сообщение о віявлении "неизвестного объекта" и что на место выехали сотрудники полиции и саперы. Длина находки составляет 300 сантиметров.

российский дрон упал в Казахстане

СМИ пишут, что Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, внешне похожего на беспилотный летательный аппарат.

"Объект упал в отдаленной местности, вдали от населенных пунктов, и был найден в целостном состоянии, без видимых повреждений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - заявили в Департаменте.

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Автор: 

Казахстан (781) Шахед (964)


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Топ комментарии
+12
***
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.
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19.03.2025 18:48
+7
Ліна Костенко
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19.03.2025 18:49
+4
Токаєв і далі буде лизати дупу путіну чи покаже характер?
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19.03.2025 18:41
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О, пішли перевірочки.
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19.03.2025 18:40 Ответить
Токаєв і далі буде лизати дупу путіну чи покаже характер?
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19.03.2025 18:41 Ответить
Рамсы попутал?
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19.03.2025 18:42 Ответить
Пам"ятаєш випадок, коли космічна ракета гепнулася у кацапів - бо зборщик, "раком якусь деталь поставив і, кола вона не лізла, забив її молотком? Тут, мабуть, було те саме... Запускали десь з Ахтарська, але "рукожопість" спрацювала - "Шахєд" полетів у зворотньому напрямі. Летів, поки горючка не закінчилася. А потім спланував і сів посеред степу...
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19.03.2025 19:28 Ответить
Что за ху#ню несли поляки и румыны в таких случаях - знаем. Какую "сказку" сочинят казахи? "Голубь мира" прилетел?
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19.03.2025 18:42 Ответить
Заблукав.
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19.03.2025 18:44 Ответить
кацапи тестують казахів як майбутню жертву
пуск з енгельса
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19.03.2025 18:44 Ответить
пристрілка та перевірка наявності ппо
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19.03.2025 18:47 Ответить
Це ті шлюхєди що )(уйло наказав збити після запуску по Україні?
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19.03.2025 18:46 Ответить
***
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.
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19.03.2025 18:48 Ответить
Ліна Костенко
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19.03.2025 18:49 Ответить
Відпрацював все паливо і спланував.
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19.03.2025 18:49 Ответить
Якщо казахи проковтнуть в майбутньому м можливи Іскандери.
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19.03.2025 18:52 Ответить
Це "шахед" втрачений локаційно над Україною.
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19.03.2025 18:58 Ответить
Собі залишать чи віддадуть х*йлу?
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19.03.2025 19:09 Ответить
Хренассе заблудился
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19.03.2025 19:14 Ответить
візитку знайшли?
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19.03.2025 20:01 Ответить
 
 