Оккупанты не оставляют попыток высадиться на правобережье Херсонщины, за прошедшие сутки трижды пытались форсировать Днепр, - Силы обороны юга

Российские захватчики не оставляют попыток высадиться на правобережье Херсонщины. За прошедшие сутки оккупанты трижды пытались форсировать Днепр, однако украинские защитники не дают врагу шанса на успех.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг в основном сейчас проводит такие попытки возле поврежденного Антоновского моста, потому что там один из самых узких мостов на Днепре. Кроме того, пытается высадиться на островную зону. Но Силы обороны юга уничтожают все эти попытки, как только они пытаются отплыть от берега", - рассказал спикер.

Кроме этого, Волошин рассказал, что российские войска продолжают атаковать Херсон БпЛА и обстреливать из реактивных систем залпового огня. В последнее время оккупанты увеличили количество авиационных ударов.

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"Ситуация в Херсоне довольно сложная. Там просто достаточно небольшое расстояние от линии фронта и есть Днепр. И от самого Херсона до врага очень небольшое расстояние - примерно до 3 км. Поэтому россияне цинично уничтожают все, что есть в Херсоне, нанося удары и по людям, и по гражданским объектам, по зданиям, по инфраструктуре. Он не жалеет даже детей. Недавно был случай, когда оператор вражеского дрона просто охотился за детьми, которые играли на улице", - сказал Волошин.

Он предполагает, что захватчики хотят сделать выжженную полосу вдоль Днепра, учитывая то, как часто и массированно они применяют вышеупомянутые виды вооружения.

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