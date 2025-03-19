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Новости Удары РФ по Херсону Погиб волонтер Александр Ивахненко
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Волонтер Александр Ивахненко погиб вследствие российского обстрела Херсона. ФОТО

19 марта во время российского удара по Херсону погиб волонтер Александр Ивахненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила волонтер Анастасия Проценко.

Отмечается, что Александр попал под удар российских войск, когда помогал закрывать окна после предыдущих прилетов.

Как рассказал Суспільному волонтер Андрей Ватажко, Ивахненко развозил горячие обеды для людей, помогал эвакуировать жителей из красной зоны и устранять последствия после российских атак.

"Он был невероятно светлым, добрым и отзывчивым человеком, который всегда находил силы поддержать, пошутить и подарить улыбку даже в самых сложных ситуациях. Александр бескорыстно помогал людям, верил в добро и делал этот мир лучше", - рассказал Андрей.

У Александра осталась девушка и ребенок.

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Волонтер Александр Ивахненко погиб в Херсоне из-за обстрела РФ

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Херсон (2802) волонтеры (2632) жертва (297) Херсонская область (4740) Херсонский район (239) война в Украине (3679)


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А ми чого цицки мнемо. Ну ок нам заборонили лупити енергетику. Кацапам - теж. То відповідайте дзеркально
Чи Зелі пу заборонив?
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19.03.2025 18:29 Ответить
Вдячність і Світла Пам'ять!
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19.03.2025 18:29 Ответить
Ту саму залізничну інфраструктуру , громадські забудови.
Чи оці всі балачки про дрони і ракети лише для великого зомбофону ?
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19.03.2025 18:30 Ответить
Вічна пам'ять і пошана достойному громадянину .
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19.03.2025 18:42 Ответить
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19.03.2025 18:58 Ответить
Вечная слава и память Герою.
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20.03.2025 01:58 Ответить
 
 