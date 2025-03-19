Волонтер Александр Ивахненко погиб вследствие российского обстрела Херсона. ФОТО

19 марта во время российского удара по Херсону погиб волонтер Александр Ивахненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила волонтер Анастасия Проценко.

Отмечается, что Александр попал под удар российских войск, когда помогал закрывать окна после предыдущих прилетов.

Как рассказал Суспільному волонтер Андрей Ватажко, Ивахненко развозил горячие обеды для людей, помогал эвакуировать жителей из красной зоны и устранять последствия после российских атак.

"Он был невероятно светлым, добрым и отзывчивым человеком, который всегда находил силы поддержать, пошутить и подарить улыбку даже в самых сложных ситуациях. Александр бескорыстно помогал людям, верил в добро и делал этот мир лучше", - рассказал Андрей.

У Александра осталась девушка и ребенок.

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