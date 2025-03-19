Войска РФ ударили из артиллерии по Херсону: погиб мужчина, ранен 19-летний парень
Днем 19 марта 2025 года войска РФ обстреляли из артиллерии Херсон.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за российского артиллерийского обстрела Херсона смертельные ранения получил мужчина. Мои соболезнования родным и близким погибшего. Еще один 19-летний парень - ранен. Сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.
Как отмечалось, Минобороны РФ уверяет, что Путин якобы отдал приказ прекратить удары по энергетике Украины.
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Victor Frey #551639
показать весь комментарий19.03.2025 13:34 Ответить Мне нравится 3
Володимир Коржов #575140
показать весь комментарий19.03.2025 13:40 Ответить Мне нравится 3
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