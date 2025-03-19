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Новости Удары РФ по Херсону
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Войска РФ ударили из артиллерии по Херсону: погиб мужчина, ранен 19-летний парень

Удары по Херсону 19 марта

Днем 19 марта 2025 года войска РФ обстреляли из артиллерии Херсон.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за российского артиллерийского обстрела Херсона смертельные ранения получил мужчина. Мои соболезнования родным и близким погибшего. Еще один 19-летний парень - ранен. Сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.

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Как отмечалось, Минобороны РФ уверяет, что Путин якобы отдал приказ прекратить удары по энергетике Украины.

Автор: 

обстрел (27036) Херсон (2802) жертвы (2068) Херсонская область (4740) Херсонский район (239)


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"перемирья по путінськи", ху...є ви ще чекали????
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19.03.2025 13:34 Ответить
Мирний обстріл, нема чого хвилюватись. Чи варто хвилюватись???
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19.03.2025 13:40 Ответить
 
 