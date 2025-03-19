Войска РФ ударили из артиллерии по Херсону: погиб мужчина, ранен 19-летний парень

Днем 19 марта 2025 года войска РФ обстреляли из артиллерии Херсон.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за российского артиллерийского обстрела Херсона смертельные ранения получил мужчина. Мои соболезнования родным и близким погибшего. Еще один 19-летний парень - ранен. Сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.

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Как отмечалось, Минобороны РФ уверяет, что Путин якобы отдал приказ прекратить удары по энергетике Украины.