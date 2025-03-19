Экс-комбату ВСУ полковнику Лапину, которого подозревают в прорыве обороны на Харьковщине, стало плохо во время заседания суда
В среду, 19 марта, в Печерском суде Киева проходит заседание по делу бывшего командира 415-го отдельного стрелкового батальона Ильи Лапина. Его подозревают в халатности, которая привела к захвату РФ части Харьковщины в мае 2024 года. Полковнику стало плохо во время судебного заседания.
Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что врачи экстренной помощи начали осмотр военного в зале суда и взяли "все медицинские документы по делу об инвалидности и целый пакет хронических заболеваний".
Что случилось?
Адвокаты рассказали, что в 14:30 суд должен был рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения для Лапина на более мягкую из-за тяжелого состояния здоровья военного.
Юристы объяснили, что у него 3 группа инвалидности и хронические болезни, проблемы с легкими. А последние недели Илья Лапин находился в стационаре СИЗО из-за существенного ухудшения состояния здоровья.
"Но, зная это, прокурор сегодня сделал все, чтобы затянуть рассмотрение. Он тянул до вечера, чтобы первым рассмотрели его ходатайство о продлении содержания под стражей, а не ходатайство защиты об изменении содержания под стражей на более мягкую меру пресечения", - отмечают в "Миллере".
Адвокаты отметили, что когда судья начала рассматривать вопрос изменения меры пресечения, прокурор заявил судье устный отвод.
"Прокурор просто выполнил приказ "сверху" - держать Лапина за решеткой, несмотря на его состояние. Его жизнь и здоровье оказались под угрозой", - заявляет "Миллер".
Как пишет телеканал "Эспресо" из зала суда, Лапина после осмотра медиков вернули в зал суда.
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о событиях того времени на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.
22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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Взагалі-то, прорив стався через непідготовлену лінію оборони, за яку відповідає Умєров, Сирський, баблом керує ОПа. Але ж винен комбат...
І що самий цимус- зграї зебілів- віборців, все заходить., пам'ять як у гупій..блін..
Чи він діє лише коли сраку найвеличнішому ухилянту треба прикрити?
А про бойових офіцерів - забув взяти в лапки. Бойові офіцері закінчуються на ротному рівні. Далі зустрічаються тільки виключення з правил - савок непабедім!
https://www.youtube.com/watch?v=ID-X_otCiUU
Мета - цих зрадників: награбастати побільше (поки є у "владі") й - встигти втекти до потрапляння на лаву…
так чого цього дядька судять ?