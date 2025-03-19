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Новости Арест генералов Ненадлежащая оборона Харьковщины в мае 2024 года
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Экс-комбату ВСУ полковнику Лапину, которого подозревают в прорыве обороны на Харьковщине, стало плохо во время заседания суда

Дело экс-командира ВСУ Ильи Лапина: полковнику стало плохо на суде

В среду, 19 марта, в Печерском суде Киева проходит заседание по делу бывшего командира 415-го отдельного стрелкового батальона Ильи Лапина. Его подозревают в халатности, которая привела к захвату РФ части Харьковщины в мае 2024 года. Полковнику стало плохо во время судебного заседания.

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что врачи экстренной помощи начали осмотр военного в зале суда и взяли "все медицинские документы по делу об инвалидности и целый пакет хронических заболеваний".

Что случилось?

Адвокаты рассказали, что в 14:30 суд должен был рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения для Лапина на более мягкую из-за тяжелого состояния здоровья военного.

Юристы объяснили, что у него 3 группа инвалидности и хронические болезни, проблемы с легкими. А последние недели Илья Лапин находился в стационаре СИЗО из-за существенного ухудшения состояния здоровья.

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"Но, зная это, прокурор сегодня сделал все, чтобы затянуть рассмотрение. Он тянул до вечера, чтобы первым рассмотрели его ходатайство о продлении содержания под стражей, а не ходатайство защиты об изменении содержания под стражей на более мягкую меру пресечения", - отмечают в "Миллере".

Адвокаты отметили, что когда судья начала рассматривать вопрос изменения меры пресечения, прокурор заявил судье устный отвод.

"Прокурор просто выполнил приказ "сверху" - держать Лапина за решеткой, несмотря на его состояние. Его жизнь и здоровье оказались под угрозой", - заявляет "Миллер".

Как пишет телеканал "Эспресо" из зала суда, Лапина после осмотра медиков вернули в зал суда.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о событиях того времени на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

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Автор: 

суд (25087) мера пресечения (453) Лапин Илья (33)


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Топ комментарии
+16
Вчора ж писали, що військові і політичне керівництво мають імунітет, чи це інше?
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19.03.2025 19:30
+16
Лише лояльне до Зе-шапіто і пуйла
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19.03.2025 19:36
+15
Так той веніславський з ВР казав що у верховного головнокомандувача і генералів імунітет, а полковникам його не дають? Тільки президентам?
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19.03.2025 19:30
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Вчора ж писали, що військові і політичне керівництво мають імунітет, чи це інше?
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19.03.2025 19:30 Ответить
Лише лояльне до Зе-шапіто і пуйла
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19.03.2025 19:36 Ответить
єта другоє!
Взагалі-то, прорив стався через непідготовлену лінію оборони, за яку відповідає Умєров, Сирський, баблом керує ОПа. Але ж винен комбат...
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19.03.2025 19:36 Ответить
Трішки ти не дочитав - не всі військові , а тільки вищі за рангом . У конкретній ситуації - стрілочник , він дуже далеко від Олімпу ((
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19.03.2025 20:09 Ответить
Так той веніславський з ВР казав що у верховного головнокомандувача і генералів імунітет, а полковникам його не дають? Тільки президентам?
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19.03.2025 19:30 Ответить
Генералам не всім. Галушкін не підпадає. Що з того болтуна Вєніславського брати, крім аналізу. Його шеф-Зеленьський щотижня бреше навпаки попередньому..
І що самий цимус- зграї зебілів- віборців, все заходить., пам'ять як у гупій..блін..
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19.03.2025 23:50 Ответить
Вполковника чомусь імунітету не ає.В верховноголовноком,головнокоман та генштабу є імунітен ******* а в комбата,їхнього підлеглого,якогось *** оцього імунітету немає.
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19.03.2025 19:32 Ответить
Маленький Вова Зеленский откушав манной каши, обожал смотреть фильмы про войну и немцев. Поэтому он устроил украинцам свою собственную катастрофу 1941 года ...(не паддавайтеся на правакации)
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19.03.2025 19:32 Ответить
Относімся с паніманієм к єнєральскім оммаракам на судє!
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19.03.2025 19:33 Ответить
Для бойових офіцерів "бойовий імунітет" не діє???
Чи він діє лише коли сраку найвеличнішому ухилянту треба прикрити?
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19.03.2025 19:34 Ответить
А де ти бачив на передку бойових офыцерІв? Вони всі в Києві - а на передку тільки лохи!
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19.03.2025 20:05 Ответить
Це вам лохам у Польщі таку хєрню заливають? Чи з офіса реЗЕдента мєтодічкі зкинули для продовження дискредитації війська та офіцерів зокрема? Цих офіцерів судять за те що не стали класти власних солдат, відвели та врятували життя людей. За те саме судять Рюмшина. Бо при владі покидьки, яким ані українці ані Україна до їхнього тухєса, їм чим більше загине тим краще, не дарма зелений покидьок все своє життя працював на роспропаганду і довкола себе назбирав покидьків, яким незалежна Україна поперек пельки.
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19.03.2025 20:23 Ответить
якби ідіоти не наобирали скомороха замість верховного то не треба було б нікого класти, а так зелений ******** не готував країну до війни, зазирав в очко *****, а у вас тепер військові винні? якого хєра бойових офіцерів тримають за гратами? як кримінальників? їх всіх можна було тримати по домівках, з повагою до їхньої вислуги та заслуг перед державою, вони б самі в суди їздили, або можна було їх привозити. Ні, завдання стоїть принизити, показово дискредитувати та назбирати лайків від ідіотів, які радіють що когось в погонах кинули в клітку. І виходить, що друзяки зелідОра та єрмака, які досі поставляють на фронт браковані міни на мільярди гривень, гуляють собі і до них жодних питань, в тому числі у бидля, яке голосувало за скомороха, а до бойових офіцерів всі одразу стали такі прискіпливо-вимогливі... Хто не поважає свою армію буде плазувати перед чужою армією.
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19.03.2025 21:00 Ответить
поради можеш своєму відобраденню у дзеркалі давати
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20.03.2025 08:04 Ответить
Ідіоти вибрали, а хто ж тоді терпить це ********? І ціна суспільству не в тому кого вибрали (помилитися може кожний), а в тому, кого воно терпить у себе на шиї!
А про бойових офіцерів - забув взяти в лапки. Бойові офіцері закінчуються на ротному рівні. Далі зустрічаються тільки виключення з правил - савок непабедім!
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20.03.2025 08:44 Ответить
От як шоб там оборону посилили б спецгрупою квартал 95 то і прориву б не було.
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19.03.2025 19:34 Ответить
Зелена падаль ,репресує бойових офіцері які сумлінно виконували свої обов'язки по захисту України а всяких відвертих зрадників баканових та зельцбанів.... та Ko які відкрили дорогу кацапам для окупації навіть не згадують.
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19.03.2025 19:34 Ответить
За оборону Харькова нашли "козла" отпущения, а кто ответит за Курскую авантюру? Или верхпрезерватив у нас святой как Папа Римский?
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19.03.2025 19:36 Ответить
а хто відпвість за Чонгар???!!! за Херсон??? за Маріуполь??? за шашлики, врешті решт!!!!!!
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19.03.2025 21:27 Ответить
Свого часу все буде
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20.03.2025 07:32 Ответить
Допоможемо нашому президенту!
https://www.youtube.com/watch?v=ID-X_otCiUU
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19.03.2025 19:45 Ответить
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19.03.2025 19:52 Ответить
Залужного комісували, цьому стало зле, - якісь одні мордаті доходяги. А Микола у своїх 57 в окопі сидить.
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19.03.2025 20:15 Ответить
Таке враження , що вони , ще в процесі служби , собі довідки роблять ... на всяк випадок
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19.03.2025 20:22 Ответить
Ви Микола?! Відколи?
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19.03.2025 20:46 Ответить
І як такі люди могли щось захищати, якщо в них паморочиться навіть під час суду?
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19.03.2025 20:29 Ответить
від того абсурду, який творить опа дєрмак та го(ло)внокомандуючий, голова паморочиться в усіх українців, які здатні думати
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19.03.2025 21:23 Ответить
Як ви такий здоровий зевірус підхопили?
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19.03.2025 20:42 Ответить
Зрадники України: узурпатор влади України В.Зеленский й їого компашка "офіс єрмака" ******** Державу, її патріотів та й всіх Українців.
Мета - цих зрадників: награбастати побільше (поки є у "владі") й - встигти втекти до потрапляння на лаву…
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19.03.2025 21:03 Ответить
а за підготовку до шашликів замість укріплення оборони нікого не притягують до відповідальності? чи за асфальт спецом викладений для зручності москалів замість виробництва ракет - також нікого не притягують? і шо то таке відбувається ???
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19.03.2025 21:20 Ответить
зебіл і сирок за курськ не відповідають, як і ті хто їх послухали і видали злочинні накази з провалом і багатьма загиблими
так чого цього дядька судять ?
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19.03.2025 21:27 Ответить
судять їх за те, що посміли сперечатись з презЕдентом та його опою. бо бачте ж -дєрмаковці краще знають, як треба воювати
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19.03.2025 21:40 Ответить
ото чи загадка, чи западло: як на водійські права здавати - сто комісій маєш пройти, всіх лікарів та психдиспансер, а як на посаду президента чи навіть депутата - ніц не треба. обгавкав суперника на дебатах - і херой!!!
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19.03.2025 21:38 Ответить
Ну если у него адвокаты с "Миллер" (не дешевые по ценам ) то понятно..те шо хочешь нарисуют и расскажут чтоб только клиенту помочь)
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19.03.2025 22:47 Ответить
Зеленський,Данілов,Єрмак,Верещук,Стефанчук,Корнієнко,Арахамія,Баканов,Рєзніков-ця братія винна в злочинній недбалості та халатності,в ігноруванні розвідданих про напад раші на Україну, в неналежній або відсутній підготовці оборони.Це кандидати кримінальних проваджень.
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20.03.2025 05:50 Ответить
 
 