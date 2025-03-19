Экс-комбату ВСУ полковнику Лапину, которого подозревают в прорыве обороны на Харьковщине, стало плохо во время заседания суда

В среду, 19 марта, в Печерском суде Киева проходит заседание по делу бывшего командира 415-го отдельного стрелкового батальона Ильи Лапина. Его подозревают в халатности, которая привела к захвату РФ части Харьковщины в мае 2024 года. Полковнику стало плохо во время судебного заседания.

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что врачи экстренной помощи начали осмотр военного в зале суда и взяли "все медицинские документы по делу об инвалидности и целый пакет хронических заболеваний".

Что случилось?

Адвокаты рассказали, что в 14:30 суд должен был рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения для Лапина на более мягкую из-за тяжелого состояния здоровья военного.

Юристы объяснили, что у него 3 группа инвалидности и хронические болезни, проблемы с легкими. А последние недели Илья Лапин находился в стационаре СИЗО из-за существенного ухудшения состояния здоровья.

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"Но, зная это, прокурор сегодня сделал все, чтобы затянуть рассмотрение. Он тянул до вечера, чтобы первым рассмотрели его ходатайство о продлении содержания под стражей, а не ходатайство защиты об изменении содержания под стражей на более мягкую меру пресечения", - отмечают в "Миллере".

Адвокаты отметили, что когда судья начала рассматривать вопрос изменения меры пресечения, прокурор заявил судье устный отвод.

"Прокурор просто выполнил приказ "сверху" - держать Лапина за решеткой, несмотря на его состояние. Его жизнь и здоровье оказались под угрозой", - заявляет "Миллер".

Как пишет телеканал "Эспресо" из зала суда, Лапина после осмотра медиков вернули в зал суда.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о событиях того времени на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

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