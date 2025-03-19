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Новости Арест генералов Ненадлежащая оборона Харьковщины в мае 2024 года
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Суд продлил экс-командующему ОТГ "Харьков" Галушкину срок содержания под стражей

Экс-командир ОТГ Харьков Галушкин на суде

В среду, 19 марта, в Киеве состоялось закрытое судебное заседание по делу экс-командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина. Военному продлили срок содержания под стражей до 22 апреля.

Об этом сообщает "Еспресо" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодняшнее заседание по делу Галушкина состоялось в закрытом формате. Суд продлил срок содержания под стражей экс-командующему ОТГ "Харьков" Галушкину до 22 апреля и отказался отпускать на поруки.

Военного хотели взять на поруки народные депутаты Федор Вениславский, Михаил Бондарь и Юлия Сирко.

Читайте также: Дело о прорыве врага на Харьковщине: экс-командиров ОТГ "Харьков" и ОСГВ "Хортица" Грицкова и Грузевича еще не допрашивали, - ГБР

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о событиях того времени на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Курченко не смог отменить санкции СНБО через суд. Беглый олигарх пытался разблокировать свои активы

Автор: 

суд (25087) мера пресечения (453) Галушкин Юрий (38) Лапин Илья (33) Горбенко Артур (27)


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До речі-в Галушкінатеж імунітету не ає.Чомусь
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19.03.2025 19:45 Ответить
Військовому продовжили термін тримання під вартою до 22 квітня

Тобто, до для народження Леніна. Шоб абіднєє та соромно було!
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19.03.2025 19:47 Ответить
До речі, черговий раз "прославився" Олександр Джабурія сумнозвісний суддя,- голова П'ятого апеляційного адміністративного суду Одеси. Він своїм рішенням дозволив міжнародному шахраєві Зоет-Шойхет-Блюму залишатися в Україні довічно! При тому що шахрай не є громадянином України та перебуває у воюючій країні з неясною місією.
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19.03.2025 19:54 Ответить
Такий воно імунітет,а-ля веніславський: імунітет лише для своїх.
І західні лідери в курсі дій зевлади.
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19.03.2025 19:55 Ответить
Так Веніславський з трибуни Ради істерив, що по закону Зеленскій і сотоваріщі не підсудні по закону, за протрах на Курщині. А на Галушкіна закон не діє? Для друзів все, для ворогів закон.
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19.03.2025 19:56 Ответить
Чому Баканов не заарештований?чи не на часі'?Колись на часі було "весна прийде-посадка буде".Тепер "війна скінчиться і т.д."Скільки ЗЕ лених гнид заслуговують на "особливу увагу"зі сторони правоохоронних органів.
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19.03.2025 20:05 Ответить
Іспанія видала Україні скандального забудовника Войцеховського. Він знову може вийти під заставу.
Джерело: https://biz.censor.net/n3542047
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19.03.2025 20:15 Ответить
А як там та вівця з ВР проживає? котру на поруки взяли. Яка пару лямів у дитини позичила. Вже під вартою чи все ок і так нормально ? 😅 Вже не пам'ятаю як там її звали
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20.03.2025 10:41 Ответить
 
 