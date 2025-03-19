Суд продлил экс-командующему ОТГ "Харьков" Галушкину срок содержания под стражей

В среду, 19 марта, в Киеве состоялось закрытое судебное заседание по делу экс-командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина. Военному продлили срок содержания под стражей до 22 апреля.

Об этом сообщает "Еспресо" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодняшнее заседание по делу Галушкина состоялось в закрытом формате. Суд продлил срок содержания под стражей экс-командующему ОТГ "Харьков" Галушкину до 22 апреля и отказался отпускать на поруки.

Военного хотели взять на поруки народные депутаты Федор Вениславский, Михаил Бондарь и Юлия Сирко.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о событиях того времени на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

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