Россияне сбросили КАБ на Купянск, погиб один человек, - ОВА

Вечером 19 марта российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на Купянск, погиб человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Синегубов отметил, что около 20:50 российские войска применили авиацию против гражданского населения.

Вследствие попадания КАБ повреждено частное домовладение, возник пожар в гараже.

"Во время обстрела ранения получила 54-летняя женщина. Ее госпитализировали. Из-под завалов деблокировали 51-летнего гражданского мужчину, который получил травмы несовместимые с жизнью", - сообщил глава ОВА.

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