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Новости Обстрелы Купянска
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Россияне сбросили КАБ на Купянск, погиб один человек, - ОВА

Россияне сбросили КАБ на Купянск

Вечером 19 марта российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на Купянск, погиб человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Синегубов отметил, что около 20:50 российские войска применили авиацию против гражданского населения.

Вследствие попадания КАБ повреждено частное домовладение, возник пожар в гараже.

"Во время обстрела ранения получила 54-летняя женщина. Ее госпитализировали. Из-под завалов деблокировали 51-летнего гражданского мужчину, который получил травмы несовместимые с жизнью", - сообщил глава ОВА.

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обстрел (27036) Харьковская область (744) Купянский район (153) Купянск (623) война в Украине (3679)


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