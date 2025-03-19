Россияне сбросили КАБ на Купянск, погиб один человек, - ОВА
Вечером 19 марта российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на Купянск, погиб человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Синегубов отметил, что около 20:50 российские войска применили авиацию против гражданского населения.
Вследствие попадания КАБ повреждено частное домовладение, возник пожар в гараже.
"Во время обстрела ранения получила 54-летняя женщина. Ее госпитализировали. Из-под завалов деблокировали 51-летнего гражданского мужчину, который получил травмы несовместимые с жизнью", - сообщил глава ОВА.
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