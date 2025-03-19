В течение дня оккупанты 114 раз обстреляли Сумщину, ранен человек, повреждены дома, больница и учебные заведения

В течение дня среды, 19 марта, российские захватчики совершили 114 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 250 взрывов на территории 10 громад области. В одной из громад ранен человек.

Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

Краснопольская громада: зафиксирован пуск КАБов, минометные обстрелы, сброс взрывного устройства с БПЛА, атака FPV-дронами, удар БПЛА. В результате обстрелов ранен один гражданский человек, повреждены 14 частных жилых домов, здание медицинского учреждения, лицея, учреждения дошкольного образования, 3 автомобиля;

Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из РСЗО, удар FPV-дронами, с вражеского БПЛА - сброс взрывных устройств. В результате обстрелов повреждены многоквартирный жилой дом, три частных жилых дома;

Садовская громада: осуществлен ракетный удар. В результате обстрела повреждены два частных жилых дома;

Миропольская громада: с вражеского самолета выпущены КАБы, также был удар FPV-дроном:

Белопольская громада: состоялся сброс с вражеских БпЛА взрывных устройств, минометный обстрел;

Хотинская громада: враг бил из артиллерии, FPV-дроном;

Юнаковская громада: россияне ударили из САУ, минометов, FPV-дронами-камикадзе, также сбросили взрывные устройства с БпЛА;

Великописаревская громада: нанесен удар дронами-камикадзе, минометный обстрел;

Эсманская громада: зафиксирован удар FPV-дронами;

Глуховская громада: 6 мин сбросил враг на территорию громады.

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