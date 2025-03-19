На границе Сумщины значительной группировки войск РФ нет. Враг пытается продвигаться малыми группами, - ГПСУ
На границе Сумской области с Российской Федерацией в районе населенных пунктов Новенькое и Журавка противник пытается продвигаться небольшими группами численностью от нескольких до пяти человек, чтобы закрепиться на нашей территории и в дальнейшем расширить зону боевых действий. Силы обороны успешно отражают их.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ситуация на границе Сумской области с РФ в районе населенных пунктов Новенькое и Журавка (...). Враг пытается в этих районах расширить плацдарм для боевых действий и для этого он использует малые штурмовые группы, которые засылает на нашу территорию.
Прежде всего враг хочет добиться окружения наших сил в Курской области, где силы обороны ведут свою операцию, или же перерезать логистические пути", - рассказал Демченко о замысле военного командования российских сил в эфире телемарафона в среду.
По его словам, значительной группировки, которая бы сейчас штурмовала границу нет, это малые штурмовые группы по несколько человек, иногда до пяти.
"Они часто используют квадроциклы. Потому что их задача максимально быстро и максимально глубоко продвинуться вглубь территории Украины, чтобы закрепиться, ожидать подкрепления, накапливаться и расширять территорию ведения боевых действий. На данный момент врагу ничего не удается, потому что наши силы обороны (...) выбивают эти группы, не давая им возможности закрепиться на нашей территории", - добавил Демченко.
Напомним, в Генштабе сообщили, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины. Информация, распространяемая в социальных сетях о продвижении подразделений РФ вглубь территории Сумщины не соответствует действительности.
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https://liveuamap.com/ru
https://www.scribblemaps.com/maps/view/The-War-in-Ukraine/091194
Також уточнення згідно scribblemaps, напрямок не в районі Краснопілля, а північніше Угроїдів.
Тобто джерела не узгоджуються, показуючи різні картини. Це вже викликає підозру. Що цілком можливо, нічого і не відбувається насправді.
Коли щось важливе відбудеться, нам повідомлять. Бутусов, Снайпер, Бахмутський Демон, ISW.
https://liveuamap.com/ru
https://www.scribblemaps.com/maps/view/The-War-in-Ukraine/091194
До deepstate взагалі багато питань, наприклад відображення на карті ситуації 2022 р. навколо Охтирки, взагалі не відповідаютьє реальній картині. Писав їм, щось підправили але в ціломо все лажа.
В будь якому разі - до Артюха і до генералів , що керували там , повинні бути питання !
схоже це і було метою зельоної курської операції Зенелоха
Зраду треба розганяти якісніше !
Групу в 5 чол легко розбиваються з неба дронами , тим більше , якщо місцевість пристріляна ... але - якщо про ці "малі групи" говорять вже майже місяць - щось там не так ...
Для того щоб ця брехня звучала більш потужно, підключайте Лідора, щоб сказав, що усе гаразд, як в 22році.