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Новости Бои на Курщине и Сумщине Ситуация на севере Украины
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На границе Сумщины значительной группировки войск РФ нет. Враг пытается продвигаться малыми группами, - ГПСУ

Демченко рассказал о ситуации границе Сумщины с РФ 19 марта

На границе Сумской области с Российской Федерацией в районе населенных пунктов Новенькое и Журавка противник пытается продвигаться небольшими группами численностью от нескольких до пяти человек, чтобы закрепиться на нашей территории и в дальнейшем расширить зону боевых действий. Силы обороны успешно отражают их.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация на границе Сумской области с РФ в районе населенных пунктов Новенькое и Журавка (...). Враг пытается в этих районах расширить плацдарм для боевых действий и для этого он использует малые штурмовые группы, которые засылает на нашу территорию.

Прежде всего враг хочет добиться окружения наших сил в Курской области, где силы обороны ведут свою операцию, или же перерезать логистические пути", - рассказал Демченко о замысле военного командования российских сил в эфире телемарафона в среду.

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По его словам, значительной группировки, которая бы сейчас штурмовала границу нет, это малые штурмовые группы по несколько человек, иногда до пяти.

"Они часто используют квадроциклы. Потому что их задача максимально быстро и максимально глубоко продвинуться вглубь территории Украины, чтобы закрепиться, ожидать подкрепления, накапливаться и расширять территорию ведения боевых действий. На данный момент врагу ничего не удается, потому что наши силы обороны (...) выбивают эти группы, не давая им возможности закрепиться на нашей территории", - добавил Демченко.

Напомним, в Генштабе сообщили, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины. Информация, распространяемая в социальных сетях о продвижении подразделений РФ вглубь территории Сумщины не соответствует действительности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты постоянно меняют динамику обстрелов приграничья Сумщины и Черниговщины, - ОТГ "Северск"

Автор: 

граница (5262) Сумская область (3059) Демченко Андрей (280)


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Топ комментарии
+10
У мене просте як вода "Моршинська" питання - куди поділись 60 000 "мальчіков" кацапських військ яких стягували пів року для вигнання ЗСУ з курщини? Вони що випарувались? Містичним способом перемістились в невідомому напрямку? Просто зникли по команді *****? Чому нас "зелені слуги" намагаються переконати що Сумщині нічого не загрожує, якщо навіть дурень розуміє що наступ кацапів на Сумщину от-от почнеться?
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19.03.2025 16:00
+1
можливо і деза...скоро почуємо,якщо правда..
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19.03.2025 16:10
+1
тобто фактично присутність окупантів в Сумькій області є ... геніальна Курська підстава дала паРаші підстави говорити про те що їх війська в Сумській області присутні і будуть вимагати її

схоже це і було метою зельоної курської операції Зенелоха
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19.03.2025 16:11
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Правила форума Совет форумчан
наші зайшли в кацапію в Бєлгородській області,вглиб на 12 км...і просуваються дальше...
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19.03.2025 15:57 Ответить
Звідки інфа?
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19.03.2025 15:59 Ответить
https://2025.uatopnews.in.net/2025/03/19/ukraina-prorvala-front-u-bielgorodsk/
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19.03.2025 16:03 Ответить
Я вибачаюся це якась Х У Й Н Я, але є інфа про наступ в районі Краснопілля в напрямку Червоної Яруги.
https://liveuamap.com/ru
https://www.scribblemaps.com/maps/view/The-War-in-Ukraine/091194
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19.03.2025 16:06 Ответить
можливо і деза...скоро почуємо,якщо правда..
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19.03.2025 16:10 Ответить
У Вашому посиланні є карта подивіться на неї уважно. Або автор статті ідіот, або просто скрін карти підсунули не давлячись що на ньому.

Також уточнення згідно scribblemaps, напрямок не в районі Краснопілля, а північніше Угроїдів.
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19.03.2025 16:18 Ответить
третій день підряд стирають КАБами Краснопільську громаду
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19.03.2025 16:46 Ответить
Мутний якийсь сайт, ніколи не чув. Реєстрація два роки тому з Харківської області.
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19.03.2025 16:12 Ответить
Який саме?
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19.03.2025 16:14 Ответить
uatopnews
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19.03.2025 16:16 Ответить
Автор статті ідіот, або просто скрін карти підсунули не давлячись що на ньому.
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19.03.2025 16:19 Ответить
Он ви вище написали, що напрямок не в районі Краснопілля, а північніше Угроїдів
Тобто джерела не узгоджуються, показуючи різні картини. Це вже викликає підозру. Що цілком можливо, нічого і не відбувається насправді.
Коли щось важливе відбудеться, нам повідомлять. Бутусов, Снайпер, Бахмутський Демон, ISW.
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19.03.2025 16:45 Ответить
Після того я уточнив інформація, уважніше будьте.
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20.03.2025 08:10 Ответить
кацапська телеграм-помийка також про це пише...Источники ВЧК-ОГПУ сообщают о боевых действиях в районе приграничной деревни Графовка (Краснояружское направление, Белгородская область), где ВСУ осуществляют прорыв. По данным собеседников, за прошедшую ночь в данном районе силы ВС РФ потеряли минимум четыре тяжёлые машины: одну БМП подбили дроном на ходу (машина не доехала до позиций), три были обнаружены сожженными прямо на своих «скрытых позициях» в лесу. Среди военнослужащих много раненых. С места передают, что в небе рой FPV-дронов и непрекращающийся минометный обстрел со стороны Украины. Российским военным на подмогу были направлены вертолёты.
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19.03.2025 16:18 Ответить
Ви вірите кацапським телеграм-помийницям?
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19.03.2025 16:23 Ответить
в даному випадку,хотілося б вірити..бо якщо це правда,то не є зле такий розклад..
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19.03.2025 16:26 Ответить
Наші не підтверджують.
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19.03.2025 16:27 Ответить
Є інформація про наступ в районі Краснопілля в напрямку Червоної Яруги.
https://liveuamap.com/ru
https://www.scribblemaps.com/maps/view/The-War-in-Ukraine/091194
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19.03.2025 16:07 Ответить
Діпстейт не підтверджує.
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19.03.2025 16:22 Ответить
Не пам'ятаю подробиці але приблизно рік тому, після серйозної помилки, deepstate дуже обережно і з великими паузами вносить зміни в карти.

До deepstate взагалі багато питань, наприклад відображення на карті ситуації 2022 р. навколо Охтирки, взагалі не відповідаютьє реальній картині. Писав їм, щось підправили але в ціломо все лажа.
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19.03.2025 16:28 Ответить
У мене до всяких юатопньюсов більш грунтовні питання є. Хто власник, хто наповнює контентом?
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19.03.2025 16:42 Ответить
Це не до мене.
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19.03.2025 16:43 Ответить
У мене просте як вода "Моршинська" питання - куди поділись 60 000 "мальчіков" кацапських військ яких стягували пів року для вигнання ЗСУ з курщини? Вони що випарувались? Містичним способом перемістились в невідомому напрямку? Просто зникли по команді *****? Чому нас "зелені слуги" намагаються переконати що Сумщині нічого не загрожує, якщо навіть дурень розуміє що наступ кацапів на Сумщину от-от почнеться?
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19.03.2025 16:00 Ответить
Вочевидь - в р-ні Басівки і Журавки наші укріплення або були недостатні , або взагалі відсутні ...
В будь якому разі - до Артюха і до генералів , що керували там , повинні бути питання !
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19.03.2025 16:01 Ответить
З боку росії, на кордоні із Сумщиною, взагалі все тихо і спокійно починаючи із 24 лютого 2022 року.
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19.03.2025 16:03 Ответить
тобто фактично присутність окупантів в Сумькій області є ... геніальна Курська підстава дала паРаші підстави говорити про те що їх війська в Сумській області присутні і будуть вимагати її

схоже це і було метою зельоної курської операції Зенелоха
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19.03.2025 16:11 Ответить
ДПСУ: росіяни намагаються закріпитися біля Новенького та Журавки на Сумщині
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19.03.2025 16:12 Ответить
Вони і в Харківщині присутні - далі що ?
Зраду треба розганяти якісніше !
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19.03.2025 16:15 Ответить
то киздуй в ОПу і розганяй кубло ********* зрадників, холуй
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19.03.2025 16:22 Ответить
Треба більше зради , бот кацапський , більше істерики !
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19.03.2025 16:36 Ответить
холуй, вже втрачено 20% території і тенденцій до покращення нема
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19.03.2025 16:39 Ответить
Звісно втрачено - ти ж в ЗСУ не поспішаєш ... краще , сидячи за компом , зраду розганяти
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19.03.2025 16:42 Ответить
я роблю свою роботу - чому і тобі бажаю , гнида зельона
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19.03.2025 16:46 Ответить
Чому одразу зрада, просто результати ПОТУЖНОГО керування країною.
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19.03.2025 16:35 Ответить
...малі штурмові групи по кілька осіб, іноді до п'яти. Джерело:https://censor.net/ua/n3542
Групу в 5 чол легко розбиваються з неба дронами , тим більше , якщо місцевість пристріляна ... але - якщо про ці "малі групи" говорять вже майже місяць - щось там не так ...
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19.03.2025 16:13 Ответить
Дійсно, а куди ж поділись ті сили орків якими намагались зачистити Курщину?
Для того щоб ця брехня звучала більш потужно, підключайте Лідора, щоб сказав, що усе гаразд, як в 22році.
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19.03.2025 16:31 Ответить
а куди 60 тисяч свинособак на курщині ділось?
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19.03.2025 16:44 Ответить
 
 