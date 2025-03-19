На границе Сумщины значительной группировки войск РФ нет. Враг пытается продвигаться малыми группами, - ГПСУ

На границе Сумской области с Российской Федерацией в районе населенных пунктов Новенькое и Журавка противник пытается продвигаться небольшими группами численностью от нескольких до пяти человек, чтобы закрепиться на нашей территории и в дальнейшем расширить зону боевых действий. Силы обороны успешно отражают их.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация на границе Сумской области с РФ в районе населенных пунктов Новенькое и Журавка (...). Враг пытается в этих районах расширить плацдарм для боевых действий и для этого он использует малые штурмовые группы, которые засылает на нашу территорию.

Прежде всего враг хочет добиться окружения наших сил в Курской области, где силы обороны ведут свою операцию, или же перерезать логистические пути", - рассказал Демченко о замысле военного командования российских сил в эфире телемарафона в среду.

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По его словам, значительной группировки, которая бы сейчас штурмовала границу нет, это малые штурмовые группы по несколько человек, иногда до пяти.

"Они часто используют квадроциклы. Потому что их задача максимально быстро и максимально глубоко продвинуться вглубь территории Украины, чтобы закрепиться, ожидать подкрепления, накапливаться и расширять территорию ведения боевых действий. На данный момент врагу ничего не удается, потому что наши силы обороны (...) выбивают эти группы, не давая им возможности закрепиться на нашей территории", - добавил Демченко.

Напомним, в Генштабе сообщили, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины. Информация, распространяемая в социальных сетях о продвижении подразделений РФ вглубь территории Сумщины не соответствует действительности.

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