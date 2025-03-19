РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8539 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Курщине
1 736 6

Зеленский о ситуации на границе с Курщиной: Наши военные показывают, что не окружены. Не Путин руководит, когда нам отходить

Зеленский о контроле за соблюдением режима тишины

Россия концентрирует войска вблизи украинской границы, в частности в Курской области, и планирует удары по Сумской, Харьковской и Запорожской областям.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время видеоконференции с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим скопление войск в Курской области. Они хотят бить по Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Но мы так легко им это сделать не дадим", - подчеркнул президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продолжают штурмы возле Часова Яра и Торецка. Более 20 атак отражено на Курщине, - Генштаб. КАРТЫ

Он отметил, что украинская армия проводит операции, направленные на предотвращение дальнейшего расширения российской оккупации.

Зеленский также опроверг информацию, которая распространяется в российских соцсетях, о якобы "окружении" украинских военных.

"Наши ребята стоят там и показывают, что не окружены. Не Путин руководит, когда им куда отходить", - подчеркнул он.

Говоря о возможности дипломатических решений, Зеленский отметил, что Украина поддержит любые инициативы, которые будут способствовать уменьшению обстрелов, в том числе, если президент США Дональд Трамп сможет способствовать достижению определенных договоренностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После разговора Путина и Трампа РФ ударила по энергетике Украины, - Зеленский

Автор: 

граница (5262) Зеленский Владимир (20290) Курск (1089)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще брехунам помовчати. Ще прийдеться відповідати за цю авантюру, як по закону, так і перед вдовами і дітьми загиблих.
показать весь комментарий
19.03.2025 12:27 Ответить
Сумщина дякує Зе за геніальну, потужну курську операцію
показать весь комментарий
19.03.2025 12:36 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2025 12:41 Ответить
А для чого півроку сточувалися елітні підрозділи в курських дєрєвнях,якщо в підсумку все одно кацапи концентруються біля кордону?
показать весь комментарий
19.03.2025 12:41 Ответить
Авантюра від ішака прогнозовано здулась. Тепер ішаку треба відбріхуватись. Але це для нього не проблема, а стиль "керування".
показать весь комментарий
19.03.2025 16:52 Ответить
 
 