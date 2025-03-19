Зеленский о ситуации на границе с Курщиной: Наши военные показывают, что не окружены. Не Путин руководит, когда нам отходить

Россия концентрирует войска вблизи украинской границы, в частности в Курской области, и планирует удары по Сумской, Харьковской и Запорожской областям.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время видеоконференции с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим скопление войск в Курской области. Они хотят бить по Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Но мы так легко им это сделать не дадим", - подчеркнул президент.

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Он отметил, что украинская армия проводит операции, направленные на предотвращение дальнейшего расширения российской оккупации.

Зеленский также опроверг информацию, которая распространяется в российских соцсетях, о якобы "окружении" украинских военных.

"Наши ребята стоят там и показывают, что не окружены. Не Путин руководит, когда им куда отходить", - подчеркнул он.

Говоря о возможности дипломатических решений, Зеленский отметил, что Украина поддержит любые инициативы, которые будут способствовать уменьшению обстрелов, в том числе, если президент США Дональд Трамп сможет способствовать достижению определенных договоренностей.

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