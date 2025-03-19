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Войска РФ продолжают штурмы возле Часова Яра и Торецка. Более 20 атак отражено на Курщине, - Генштаб. КАРТЫ

Обстановка на фронте по состоянию на 19 марта

В общей сложности, за минувшие сутки, 18 марта 2025 года, на фронте было зафиксировано 140 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросил 81 КАБ, привлек для поражения почти 2200 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5300 артиллерийских обстрелов, в том числе 88 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Медведевка, Семеновка Черниговской области; Миропольское, Петрушевка, Турья, Угроиды, Михайловское Сумской области; Казачья Лопань Харьковской области; Новодаровка, Гуляйполе, Зализнычное, Егоровка Запорожской области.

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Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, две пушки и склад вооружения и военной техники захватчиков.

В общем, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 14 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, одну РСЗО, 100 БПЛА оперативно-тактического уровня, 111 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

генштаб карты

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Петропавловка и Загрызово.

Генштаб карта

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Надии и в направлении Зеленой Долины и Нового.

Генштаб карта

На Сиверском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

Генштаб карта

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших войск в районах Часова Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Маркового и Предтечино.

Генштаб карта

За минувшие сутки на Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения в районах Озаряновки, Дружбы, Торецка.

Генштаб карта

"На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Проминь, Котлино, Преображенка, Котляровка, Зверево, Удачное, Андреевка и в сторону Алексеевки", - говорится в сообщении.

Генштаб карта

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 9 атак захватчиков в районе Константинополя.

Генштаб карта

Также отмечается, что на Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки противника в направлении Привольного и Свободного Поля.

Генштаб карта

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районах населенных пунктов Щербаки и Степное.

Генштаб карта

На Приднепровском направлении наши защитники успешно отбили три вражеские атаки.

Генштаб карта

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Обстановка на Севере

В Курской области за минувшие сутки украинские воины отбили 21 атаку захватчиков, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 33 КАБ, и совершил 209 обстрелов, три из которых - из РСЗО.

Генштаб карта

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Автор: 

Генштаб ВС (6238) Донецкая область (9582) боевые действия (3999) Торецк (441) Часов Яр (324) Бахмутский район (359)


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@ "На Лиманському напрямку противник просунувся на захід від населеного пункту Балка Журавка на ділянці шириною до 1.63 км на глибину до 950 метрів.
Враховуючи активність російських військ на західній околиці населених пунктів Надія, Макіївка та Новолюбівка, та вектор атак у західному та північно-західному напрямках, кінцевою метою противник ставить повне заняття решти Луганської області та вихід до річки Оскіл."
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19.03.2025 09:19 Ответить
 
 