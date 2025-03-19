Войска РФ продолжают штурмы возле Часова Яра и Торецка. Более 20 атак отражено на Курщине, - Генштаб. КАРТЫ
В общей сложности, за минувшие сутки, 18 марта 2025 года, на фронте было зафиксировано 140 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросил 81 КАБ, привлек для поражения почти 2200 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5300 артиллерийских обстрелов, в том числе 88 - из реактивных систем залпового огня.
Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Медведевка, Семеновка Черниговской области; Миропольское, Петрушевка, Турья, Угроиды, Михайловское Сумской области; Казачья Лопань Харьковской области; Новодаровка, Гуляйполе, Зализнычное, Егоровка Запорожской области.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, две пушки и склад вооружения и военной техники захватчиков.
В общем, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 14 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, одну РСЗО, 100 БПЛА оперативно-тактического уровня, 111 единиц автомобильной техники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.
На Купянском направлении вчера состоялось пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Петропавловка и Загрызово.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Надии и в направлении Зеленой Долины и Нового.
На Сиверском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.
На Краматорском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших войск в районах Часова Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Маркового и Предтечино.
За минувшие сутки на Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения в районах Озаряновки, Дружбы, Торецка.
"На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Проминь, Котлино, Преображенка, Котляровка, Зверево, Удачное, Андреевка и в сторону Алексеевки", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 9 атак захватчиков в районе Константинополя.
Также отмечается, что на Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки противника в направлении Привольного и Свободного Поля.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районах населенных пунктов Щербаки и Степное.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно отбили три вражеские атаки.
Обстановка на Севере
В Курской области за минувшие сутки украинские воины отбили 21 атаку захватчиков, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 33 КАБ, и совершил 209 обстрелов, три из которых - из РСЗО.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Враховуючи активність російських військ на західній околиці населених пунктів Надія, Макіївка та Новолюбівка, та вектор атак у західному та північно-західному напрямках, кінцевою метою противник ставить повне заняття решти Луганської області та вихід до річки Оскіл."