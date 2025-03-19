РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8793 посетителя онлайн
Новости Боевые действия на Курщине Угроза окружения Выход Сил обороны с Курщины
13 681 22

Идут тяжелые бои на Курщине, но оборона украинских войск значительно усилилась после отхода из Суджи. Глубоких заходов врага через границу нет, - Бутусов

Бои в Курской области: что известно

Украинские войска выстраивают линию обороны вдоль господствующих высот на территории РФ. Враг продолжает атаки на украинские позиции возле населенных пунктов Олешня и Гуево Курской области.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя ситуацию на Курщине по состоянию на 1 час ночи 19 марта.

"Идут тяжелые бои, враг продолжает сохранять значительное преимущество в количестве пехоты и дронов, в количестве авиационных и ракетных ударов. Но оборона украинских войск значительно усилилась после ухода из Суджи - линия фронта сократилась, наши огневые средства и дроны снова могут эффективно работать, поскольку враг теперь не может контролировать наши боевые порядки на всю глубину", - отмечает он.

Российское командование, как сообщают пленные, поставило задачу захватить всю территорию украинской санитарной зоны на Курщине за эти последние десять дней марта. Поэтому атаки будут усиливаться, и сейчас россияне проводят перегруппировку, чтобы осуществить наступление одновременно по всему фронту на Курщине.

Также по словам Бутусова, никаких глубоких заходов на территорию Украины россияне на данный момент не осуществляли. Несколько малых групп пехоты заходили до трех километров на территорию Украины возле села Басовка Сумской области, которое расположено возле границы. Продвижение остановлено, по врагу нанесены точные удары, наращивание сил враг на данный момент не проводит.

Также читайте: Наши войска с боями отходят с Курщины на территорию Украины. Есть значительные потери. Пехота врага на двух участках пересекла границу, - Бутусов

"Украинское командование ведет активную маневренную оборону, войска обеспечены боеприпасами, управление и взаимодействие подразделений БПЛА постепенно улучшаются. Прилагаются все усилия, чтобы удержать важный оперативный рубеж на границе.

Городу Сумы наземное наступление в ближайшее время не грозит, на направлении достаточно наших боеспособных войск, которые наносят россиянам ежедневно тяжелые потери", - резюмирует Бутусов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей главной цели - оттянуть значительную часть российских войск с Покровского и Харьковского направлений. Позже глава государства добавил, что операция на Курщине продолжается. Окружения наших войск нет.

Впоследствии Генштаб ВСУ опубликовал карту боевых действий на Курщине, которая свидетельствует о том, что Силы обороны сейчас находятся за пределами Суджи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покровское, Курское и Торецкое направления остаются самыми активными, - Генштаб

Автор: 

боевые действия (3999) Бутусов Юрий (4353) Курск (1089) Суджа (45)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Басівка не біля кордону! Біля кордону Новеньке, та наприклад Журавка. А Басівка вже в глибині, на стратегічний трасі.
показать весь комментарий
19.03.2025 07:37
+6
Недаром Веніславський заговорив про імунітет для вищого військово-політичного керівництва.
Хоча,зовсім недавно посадили двох генералів і полковника,незважаючи на те,що для військових по закону таки є імунітет у воєнний час.
Тобто, закон як дишло.
показать весь комментарий
19.03.2025 12:20
+4
Що до Сумщини, то рос. війська зайшли в Басівку і в Журавку (Сумська обл), а ВСУ почало наступ на Білгородську обл. на Демідевку і північніше на Графівку, размінували частину ділянки, засипали рів і розтягнули "зуби дракона, в атаці приймає участь танки,ББМ, піхота, є незначне просування. Бої йдуть другий день.
показать весь комментарий
19.03.2025 07:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Басівка не біля кордону! Біля кордону Новеньке, та наприклад Журавка. А Басівка вже в глибині, на стратегічний трасі.
показать весь комментарий
19.03.2025 07:37 Ответить
Покажіть на карті, де Басівка на стратегічній трасі.
Вона поряд, за 3 км від траси, але не на ній.
На стратегічній трасі - Юнаківка, південніше.
показать весь комментарий
19.03.2025 08:24 Ответить
Так що таке 3 км? З калаша не дострелять, а з звичайного миномету?
показать весь комментарий
19.03.2025 08:52 Ответить
Так село на стратегічній трасі, чи ні?
показать весь комментарий
19.03.2025 08:59 Ответить
Село в контексті контроля за стратегічною трасою. 3 км у ******** війні - то не відстань. Це дальність навіть танкової гармати. Якщо Ви вирішили нагадати мені ще раз, про Ваш імідж "не дуже розумного зануди", то в цьому немає воєнної необхідності, я пам'ятаю. Але не бачу Вашого зауваження на адресу автора статті, що обговорюється: то Басівка "на кордоні", чи ні? Розумію, він й забанити може.
показать весь комментарий
19.03.2025 09:05 Ответить
З вашого твердження про Басівку-на-трасі виходить, що русня фізично перерізала стратегічно важливу трасу. Тобто там на дорозі зараз стоять русняві танки і піхота, які спокійно розстрілюють ЗСУ, що намагаються рухатись трасою в обидва боки. І не проскочити ніяк.
показать весь комментарий
19.03.2025 09:09 Ответить
Вам же сказали: 3 км це дальність миномета та танковой гармати - от саме "спокійно розстрілюють", але Ви мабуть "проскочите". Гарного дня!
показать весь комментарий
19.03.2025 10:04 Ответить
Питання Басівки-на-трасі не розкрите.
А Басівка вже в глибині, на стратегічний трасі.
Село в контексті контроля за стратегічною трасою.
Так русняві війська вже на трасі, чи тільки в контексті траси?
показать весь комментарий
19.03.2025 10:09 Ответить
Та пам'ятаю я про Вашу паранойю, але я нічого не писав про якісь русняві війська. Заспокойтеся.
показать весь комментарий
19.03.2025 11:12 Ответить
Звісно про них не писали. Ви їх разом з Басівкою тихенько на трасу перемістили.
показать весь комментарий
19.03.2025 11:15 Ответить
Ви обоє можете заспокоїтись - на сьогодн. день юнаківська траса вже не є стратегічною ... війська , поступово , розміщаються вздовж кордону і туди йдуть кілька доріг ....
показать весь комментарий
19.03.2025 13:32 Ответить
Так, але Микола прималював русні фізичний контроль над трасою.
При чому зробив це незграбно - перемістивши НП на три кілометри на південний схід.
показать весь комментарий
19.03.2025 13:35 Ответить
Можливо він переплутав вогневий контроль з фізичним ?
показать весь комментарий
19.03.2025 13:57 Ответить
Він переплутав на з біля.
Вогневий контроль - це те, що русня там встановила вже більше місяця (за допомогою дронів) і через що Суджа посипалась.
показать весь комментарий
19.03.2025 14:05 Ответить
Де Ви тут бачите кілька доріг?
показать весь комментарий
19.03.2025 13:46 Ответить
Тут , це де ?
А конкретно - там , зараз , більше значення мають шляхи через Миропілля і Могрицю ... звісно це не траса Н07 , але пересуватись можна
показать весь комментарий
19.03.2025 14:02 Ответить
Це для Вас -там, а для мене - тут недалеко. "можно пересуватися" а це по карті чи після доби снігу і дощу тут.
показать весь комментарий
19.03.2025 14:19 Ответить
З мИномету дострелять навіть в твою зебільну макітру
показать весь комментарий
19.03.2025 19:30 Ответить
Що до Сумщини, то рос. війська зайшли в Басівку і в Журавку (Сумська обл), а ВСУ почало наступ на Білгородську обл. на Демідевку і північніше на Графівку, размінували частину ділянки, засипали рів і розтягнули "зуби дракона, в атаці приймає участь танки,ББМ, піхота, є незначне просування. Бої йдуть другий день.
показать весь комментарий
19.03.2025 07:43 Ответить
Єдиний кому можна вірити
показать весь комментарий
19.03.2025 09:25 Ответить
Недаром Веніславський заговорив про імунітет для вищого військово-політичного керівництва.
Хоча,зовсім недавно посадили двох генералів і полковника,незважаючи на те,що для військових по закону таки є імунітет у воєнний час.
Тобто, закон як дишло.
показать весь комментарий
19.03.2025 12:20 Ответить
 
 