Идут тяжелые бои на Курщине, но оборона украинских войск значительно усилилась после отхода из Суджи. Глубоких заходов врага через границу нет, - Бутусов

Украинские войска выстраивают линию обороны вдоль господствующих высот на территории РФ. Враг продолжает атаки на украинские позиции возле населенных пунктов Олешня и Гуево Курской области.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя ситуацию на Курщине по состоянию на 1 час ночи 19 марта.

"Идут тяжелые бои, враг продолжает сохранять значительное преимущество в количестве пехоты и дронов, в количестве авиационных и ракетных ударов. Но оборона украинских войск значительно усилилась после ухода из Суджи - линия фронта сократилась, наши огневые средства и дроны снова могут эффективно работать, поскольку враг теперь не может контролировать наши боевые порядки на всю глубину", - отмечает он.

Российское командование, как сообщают пленные, поставило задачу захватить всю территорию украинской санитарной зоны на Курщине за эти последние десять дней марта. Поэтому атаки будут усиливаться, и сейчас россияне проводят перегруппировку, чтобы осуществить наступление одновременно по всему фронту на Курщине.

Также по словам Бутусова, никаких глубоких заходов на территорию Украины россияне на данный момент не осуществляли. Несколько малых групп пехоты заходили до трех километров на территорию Украины возле села Басовка Сумской области, которое расположено возле границы. Продвижение остановлено, по врагу нанесены точные удары, наращивание сил враг на данный момент не проводит.

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"Украинское командование ведет активную маневренную оборону, войска обеспечены боеприпасами, управление и взаимодействие подразделений БПЛА постепенно улучшаются. Прилагаются все усилия, чтобы удержать важный оперативный рубеж на границе.

Городу Сумы наземное наступление в ближайшее время не грозит, на направлении достаточно наших боеспособных войск, которые наносят россиянам ежедневно тяжелые потери", - резюмирует Бутусов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей главной цели - оттянуть значительную часть российских войск с Покровского и Харьковского направлений. Позже глава государства добавил, что операция на Курщине продолжается. Окружения наших войск нет.

Впоследствии Генштаб ВСУ опубликовал карту боевых действий на Курщине, которая свидетельствует о том, что Силы обороны сейчас находятся за пределами Суджи.

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