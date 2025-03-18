Покровское, Курское и Торецкое направления остаются самыми активными, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 120 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли один ракетный удар с использованием трех ракет и 43 авиационных ударов, применив 54 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 755 дронов-камикадзе и осуществили около 4200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и в сторону Малой Шапковки. Силы обороны успешно отбили 10 попыток противника продвинуться вперед. Авиаудару подверглась Казачья Лопань.

На Купянском направлении враг проводил 5 наступательных действий вблизи Петропавловки и Загрызово. Украинские подразделения остановили все атаки врага.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Ямполовки, Надежды и в направлении Зеленой Долины и Нового.

На Северском направлении противник два раза штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Верхнекаменское.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часова Яра, Курдюмовки, Предтечино и Орехово-Васильевки, пять попыток россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели, еще продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг штурмовал позиции украинских подразделений районах Озаряновки, Дружбы, Торецка. Сейчас еще продолжаются два боестолкновения.

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На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 29 раз атаковал в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Котлино, Преображенка, Котляровка, Богдановка, Ясеново, Зверево, Удачное, Алексеевка и Андреевка. Наши защитники отбили 25 штурмов, еще 4 боестолкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 129 оккупантов, из них 78 - безвозвратно. Кроме этого, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, четыре миномета, одну багги, мотоцикл и пункт управления БПЛА, также повредили два танка, две единицы автомобильной техники и орудие.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 6 атак захватчиков в районе Константинополя.

На Гуляйпольском направлении противник 2 раза безуспешно пытался продвинуться вперед в направлении Привольного и Свободного Поля. Авиация российских террористов нанесла четыре удара по районам Егоровки, Гуляйполя и Железнодорожного.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районах населенных пунктов Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении враг трижды безуспешно атаковал позиции наших защитников.

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Курское направление

На Курщине Силы обороны отразили 21 штурмовое действие российских захватчиков.

Сегодня стоит отметить воинов 44-й и 406-й отдельных артиллерийских бригад и 110-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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