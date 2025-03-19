Оккупанты обстреляли Славянск, произошел пожар

Вечером среды, 19 марта, российские захватчики обстреляли Славянск Донецкой области. Вследствие обстрела произошел пожар.

Об этом "Суспільному" рассказал представитель управления ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть попадания после обстрела. По предварительной информации, завалов нет. Информации об оказании помощи спасателями пострадавшим людям не было", - рассказал он.

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