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Новости Обстрел Славянска
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Оккупанты обстреляли Славянск, произошел пожар

Оккупанты обстреляли Славянск

Вечером среды, 19 марта, российские захватчики обстреляли Славянск Донецкой области. Вследствие обстрела произошел пожар.

Об этом "Суспільному" рассказал представитель управления ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть попадания после обстрела. По предварительной информации, завалов нет. Информации об оказании помощи спасателями пострадавшим людям не было", - рассказал он.

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обстрел (27036) пожар (5936) Донецкая область (9582) Краматорский район (212) Славянск (2570)


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