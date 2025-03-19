Сутки на Донетчине: повреждены десятки домов, ранены 3 человека. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты 18 марта восемь раз обстреливали Донецкую область, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Малиновке Гродовской громады разрушено 8 домов.
Краматорский район
В Краматорске поврежден промышленный объект. В Славянске ранены 3 человека, поврежден 21 частный дом. В Лимане повреждена многоэтажка. В Стенках Константиновской громады повреждены 8 домов.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 12 домов.
В течение 18 марта российские войска 8 раз били по Донецкой области. Ранены трое жителей в Славянске. С линии фронта эвакуированы 157 человек, в том числе - 7 детей.
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