Сутки на Донетчине: повреждены десятки домов, ранены 3 человека. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 18 марта восемь раз обстреливали Донецкую область, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Малиновке Гродовской громады разрушено 8 домов.

Смотрите также: Силы обороны взяли под контроль трассу Карловка-Селидово и уничтожили РСЗО и ЗРК "Стрела-10" оккупантов. ВИДЕО

Краматорский район

В Краматорске поврежден промышленный объект. В Славянске ранены 3 человека, поврежден 21 частный дом. В Лимане повреждена многоэтажка. В Стенках Константиновской громады повреждены 8 домов.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 12 домов.

В течение 18 марта российские войска 8 раз били по Донецкой области. Ранены трое жителей в Славянске. С линии фронта эвакуированы 157 человек, в том числе - 7 детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг ударил по Краматорску: повреждены объекты городской инфраструктуры и предприятие. ФОТОрепортаж







