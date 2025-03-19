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Новости Дело Маркушина
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Суд продлил круглосуточный домашний арест мэру Ирпеня Маркушину

Маркушин на заседании суда

В среду, 19 марта, Печерский районный суд Киева продлил до 23 апреля меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для городского головы Ирпеня Александра Маркушина.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Маркушин заявил, что решение суда считает ангажированным.

Сторона защиты планирует подавать апелляционную жалобу на решение суда.

"Каждый аргумент был расписан со ссылкой на судебную практику ЕСПЧ и Национальных судов Украины, каждое доказательство от обоснованности подозрения до отсутствия уменьшения рисков, до существенных ограничений прав мы доказали на более чем достаточном уровне", - заявил адвокат Маркушина.

Кроме этого, сообщается, что в четверг, 20 марта, суд также рассмотрит продление или отмену отстранения Маркушина от должности городского головы Ирпеня.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что мэру Ирпеня Александру Маркушину сообщили о подозрении в незаконном пересечении границы, чиновник назвал дело "политическим заказом".

Печерский суд Киева отправил Маркушина под стражу до 22 марта 2025 года и отстранил мэра Ирпеня от исполнения обязанностей на время расследования.

Читайте также: Мэру Ирпеня Маркушину изменили меру пресечения: отправили под круглосуточный домашний арест

Автор: 

суд (25087) домашний арест (187) Маркушин Александр (38)


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Зелений під@р полює на тих, хто від нього не залежить - на людей, яких обирають громади. Бо це суттєва перепона для диктатури клоунів-марафонців.
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20.03.2025 00:21 Ответить
Вот этого вот Маркушина застрелить при попытке бегства. Служебное расследование, свидетельские показания, вс дела. Вывод; оружие применено правомерно.
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20.03.2025 00:33 Ответить
Ех Марушин, Маркушин! Не встиг перебігти до "слуг наріду". В кращому випадку поповнив би "батальон Монако", а в гіршому заплатив би штраф.
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20.03.2025 05:30 Ответить
Добивання місцевого самоврядування.
А що по тих депутатів і прокурорів які повтікали в перші дні вторгнення? Їм при цій 'владі' Ок
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20.03.2025 08:31 Ответить
 
 