Суд продлил круглосуточный домашний арест мэру Ирпеня Маркушину

В среду, 19 марта, Печерский районный суд Киева продлил до 23 апреля меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для городского головы Ирпеня Александра Маркушина.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Маркушин заявил, что решение суда считает ангажированным.

Сторона защиты планирует подавать апелляционную жалобу на решение суда.

"Каждый аргумент был расписан со ссылкой на судебную практику ЕСПЧ и Национальных судов Украины, каждое доказательство от обоснованности подозрения до отсутствия уменьшения рисков, до существенных ограничений прав мы доказали на более чем достаточном уровне", - заявил адвокат Маркушина.

Кроме этого, сообщается, что в четверг, 20 марта, суд также рассмотрит продление или отмену отстранения Маркушина от должности городского головы Ирпеня.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что мэру Ирпеня Александру Маркушину сообщили о подозрении в незаконном пересечении границы, чиновник назвал дело "политическим заказом".

Печерский суд Киева отправил Маркушина под стражу до 22 марта 2025 года и отстранил мэра Ирпеня от исполнения обязанностей на время расследования.

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