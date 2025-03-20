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5 из 6 вражеских бронемашин 98-й дивизии ВДВ РФ уничтожили наши бойцы в Часовом Яре. ВИДЕО

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила вместе с побратимами из 5-й отдельной штурмовой бригады отразили еще один механизированный штурм россиян в Часовом Яре.

Благодаря слаженным действиям были уничтожены 5 из 6 бронемашин 98-й дивизии ВДВ РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спешившись с горящей техники, большинство оккупантов погибли и получили ранения от огня нашей артиллерии и минометов", - добавили бойцы.

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Автор: 

армия РФ (19143) уничтожение (6878) Донецкая область (9582) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) 5 ОШБр (93) Часов Яр (324) Бахмутский район (359)


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Гарна робота-всім виконавцям респект...
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19.03.2025 23:58 Ответить
Задоволення від знищення москалів разом з технікою не менше, ніж від прекрасної музики Вівальді ("Пори року. Зима").
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20.03.2025 00:02 Ответить
добре..
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20.03.2025 02:05 Ответить
Як завжди - 5+!!!!
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20.03.2025 09:52 Ответить
 
 