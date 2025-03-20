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5 из 6 вражеских бронемашин 98-й дивизии ВДВ РФ уничтожили наши бойцы в Часовом Яре. ВИДЕО
Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила вместе с побратимами из 5-й отдельной штурмовой бригады отразили еще один механизированный штурм россиян в Часовом Яре.
Благодаря слаженным действиям были уничтожены 5 из 6 бронемашин 98-й дивизии ВДВ РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Спешившись с горящей техники, большинство оккупантов погибли и получили ранения от огня нашей артиллерии и минометов", - добавили бойцы.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий19.03.2025 23:58 Ответить Мне нравится 10
Luka Lukich #363772
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Микола Січень #486030
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