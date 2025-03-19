Воины бригады "Спартан" уничтожили группу оккупантов и их технику на Покровском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники из 3-й бригады Национальной гвардии "Спартан" продолжают эффективно уничтожать врага на Покровском направлении.

Во время боя бойцы ликвидировали группу российской пехоты, которая пыталась штурмовать украинские позиции. Операция была проведена благодаря метким сбросам и FPV-дронам. После этого украинский беспилотник уничтожил транспорт, на котором прибыла часть россиян, прервав их атаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

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