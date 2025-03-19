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Оккупант на большой скорости двигался на мотоцикле и "взрывоно" наехал на мину. ВИДЕО

Украинский беспилотник зафиксировал момент, как российский военный на большой скорости двигался на мотоцикле, не заметил препятствия и наехал на мину. Взрыв стал для него фатальным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео как оккупант подорвался опубликовали в соцсети.

Читайте также: Украинские бойцы уничтожили пехоту противника и укрепления на Покровском и Кураховском направлениях. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) ликвидация (3517) мина (273)


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Топ комментарии
+9
Як сказали б на Закарпатті, "Йой! Був роверник й не є!"
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19.03.2025 21:04
+4
На жовтий проскочив, *****!
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19.03.2025 21:17
+4
Красиво пішов. З вогником.
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19.03.2025 21:32
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Мы летим летим на банане,,,,,,
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19.03.2025 21:03 Ответить
Як сказали б на Закарпатті, "Йой! Був роверник й не є!"
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19.03.2025 21:04 Ответить
1. "Швидко їдеш - швидко щезнеш" (с)
2. "Какой же рускій нє любіт бистрой єзди?!" (с)

Бащаю всім московитам зробити друге, щоб виконати перше! І як найшвидше!
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19.03.2025 21:13 Ответить
Перевищив швидкість на данному відрізку шляху, й отримав за це покарання.
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19.03.2025 21:16 Ответить
На жовтий проскочив, *****!
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19.03.2025 21:17 Ответить
Ще й здійснив спробу відстрілятися тепловими ловушками щоб його дронами не добили
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19.03.2025 21:24 Ответить
Красиво пішов. З вогником.
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19.03.2025 21:32 Ответить
І покотився колобок нафіг по дорозі.
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19.03.2025 21:41 Ответить
Ух як і високо підлетіло кацапське гавно... Мабуть, козломордий
москаль -окупант їхав звільняти Київ, так і не доїхав.
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19.03.2025 21:46 Ответить
Зачёт.
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19.03.2025 22:07 Ответить
на моцику підрив на міні небезпечний, бо від бенза з бензобаку можно отримати опіки проміжності.
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19.03.2025 22:24 Ответить
цікаво що за моцик був...цю таємницю кацап в пекло забрав...
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19.03.2025 23:53 Ответить
Китайський...
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20.03.2025 00:58 Ответить
Подох невтомленим і неспітнілим
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20.03.2025 00:36 Ответить
Раз и улетел, да на концерт кабздона с огоньком. **********! Повторяем без напоминаний.
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20.03.2025 01:46 Ответить
 
 