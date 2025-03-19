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Оккупант на большой скорости двигался на мотоцикле и "взрывоно" наехал на мину. ВИДЕО
Украинский беспилотник зафиксировал момент, как российский военный на большой скорости двигался на мотоцикле, не заметил препятствия и наехал на мину. Взрыв стал для него фатальным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео как оккупант подорвался опубликовали в соцсети.
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+9 Алекс Скела
показать весь комментарий19.03.2025 21:04
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+4 Nemuritor #603958
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2. "Какой же рускій нє любіт бистрой єзди?!" (с)
Бащаю всім московитам зробити друге, щоб виконати перше! І як найшвидше!
москаль -окупант їхав звільняти Київ, так і не доїхав.