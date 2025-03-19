Оккупант на большой скорости двигался на мотоцикле и "взрывоно" наехал на мину. ВИДЕО

Украинский беспилотник зафиксировал момент, как российский военный на большой скорости двигался на мотоцикле, не заметил препятствия и наехал на мину. Взрыв стал для него фатальным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео как оккупант подорвался опубликовали в соцсети.

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