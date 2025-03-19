РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9178 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 706 2

Украинские бойцы уничтожили пехоту противника и укрепления на Покровском и Кураховском направлениях. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Покровском и Кураховском направлениях уничтожили пехоту противника и вражеские укрепления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

Смотрите также: Пограничники уничтожили укрытие, грузовик, машину, антенну связи, орудие, склад ППМ на Луганщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) уничтожение (6878) 5 ОШБр (93)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гарно...
показать весь комментарий
19.03.2025 21:20 Ответить
5+!!!!
показать весь комментарий
20.03.2025 10:08 Ответить
 
 