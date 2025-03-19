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Украинские бойцы уничтожили пехоту противника и укрепления на Покровском и Кураховском направлениях. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Покровском и Кураховском направлениях уничтожили пехоту противника и вражеские укрепления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.
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Ирина Александра
показать весь комментарий19.03.2025 21:20 Ответить Мне нравится 0
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий20.03.2025 10:08 Ответить Мне нравится 0
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