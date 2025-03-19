Пограничники уничтожили укрытие, грузовик, машину, антенну связи, орудие, склад ППМ на Луганщине. ВИДЕО

В районе Серебрянского лесничества в Луганской области бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" уничтожили логистику противника, вооружение и склады оккупантов.

Силы обороны атаковали укрытие, грузовик, автомобиль, антенну связи, минометный расчет, орудие С-60 на базе МТЛБ, склад ППМ россиян, сообщает Цензор.НЕТ.

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