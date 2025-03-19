5 210 6
"Хищники" остановили врага на Сумщине и уничтожили бронемашину "Тигр", сорвали эвакуацию подбитого танка. ВИДЕО
Бойцы сводной бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции на Сумском направлении продолжают уничтожать российских захватчиков. В результате точных ударов была сожжена бронемашина "Тигр", а на другом участке - сорвана попытка эвакуации подбитого танка.
Несмотря на потерю связи во время атаки, украинские бойцы точно поразили водителя эвакуационной машины, что сделало дальнейшее спасение экипажа невозможным.
Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Kristobal Juan
показать весь комментарий19.03.2025 16:53 Ответить Мне нравится 1
Микола Січень #486030
показать весь комментарий19.03.2025 16:57 Ответить Мне нравится 0
Ирина Александра
показать весь комментарий19.03.2025 17:02 Ответить Мне нравится 0
Сергей Решетников #601595
показать весь комментарий19.03.2025 17:07 Ответить Мне нравится 0
ivan vignan #603454
показать весь комментарий19.03.2025 18:22 Ответить Мне нравится 2
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий19.03.2025 19:49 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль