РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9178 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
5 210 6

"Хищники" остановили врага на Сумщине и уничтожили бронемашину "Тигр", сорвали эвакуацию подбитого танка. ВИДЕО

Бойцы сводной бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции на Сумском направлении продолжают уничтожать российских захватчиков. В результате точных ударов была сожжена бронемашина "Тигр", а на другом участке - сорвана попытка эвакуации подбитого танка.

Несмотря на потерю связи во время атаки, украинские бойцы точно поразили водителя эвакуационной машины, что сделало дальнейшее спасение экипажа невозможным.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы бригады "Хищник" дроном-камикадзе залетели в блиндаж, где пряталось двое оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) Нацполиция (16442) уничтожение (6878)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Війна дронами скоро перейде у війну дронів
показать весь комментарий
19.03.2025 16:53 Ответить
Вже перейшла..
показать весь комментарий
19.03.2025 16:57 Ответить
молодці
показать весь комментарий
19.03.2025 17:02 Ответить
А де Тигр?Побачив тільки вазівське корито,на яке витратили кілька дронів.
показать весь комментарий
19.03.2025 17:07 Ответить
на перших кадрах бронемашина тайфун - урал
показать весь комментарий
19.03.2025 18:22 Ответить
Хижак - до останнього чужова!!!
показать весь комментарий
19.03.2025 19:49 Ответить
 
 