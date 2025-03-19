"Хищники" остановили врага на Сумщине и уничтожили бронемашину "Тигр", сорвали эвакуацию подбитого танка. ВИДЕО

Бойцы сводной бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции на Сумском направлении продолжают уничтожать российских захватчиков. В результате точных ударов была сожжена бронемашина "Тигр", а на другом участке - сорвана попытка эвакуации подбитого танка.

Несмотря на потерю связи во время атаки, украинские бойцы точно поразили водителя эвакуационной машины, что сделало дальнейшее спасение экипажа невозможным.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.

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