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Бойцы бригады "Хищник" дроном-камикадзе залетели в блиндаж, где пряталось двое оккупантов. ВИДЕО

На Торецком направлении бойцы сводной бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции дроном-камикадзе залетели во вражеское укрытие. Разведка зафиксировала двух российских военных, которые спрятались в блиндаже.

Момент уничтожения блиндажа с оккупантами опубликовали в телеграм-канале подразделения сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: После неудачных сбросов боеприпасов один таки сдетонировал и ликвидировал российского захватчика. ВИДЕО

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армия РФ (19143) ликвидация (3517) Нацполиция (16442)


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Хотіли до перемир"я відсидітись а не тут то було
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18.03.2025 23:07 Ответить
Получили землю в Украине.
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18.03.2025 23:50 Ответить
Кацапські кроти - вимираючий підвид потвор...
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19.03.2025 06:41 Ответить
Замкнутий простір . якщо не повний гаплик то важка контузія забезпечена .
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19.03.2025 08:11 Ответить
Живут, как крысы и подыхают, как крысы, в норах.
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19.03.2025 09:16 Ответить
 
 