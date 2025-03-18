5 056 5
Бойцы бригады "Хищник" дроном-камикадзе залетели в блиндаж, где пряталось двое оккупантов. ВИДЕО
На Торецком направлении бойцы сводной бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции дроном-камикадзе залетели во вражеское укрытие. Разведка зафиксировала двух российских военных, которые спрятались в блиндаже.
Момент уничтожения блиндажа с оккупантами опубликовали в телеграм-канале подразделения сообщает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий18.03.2025 23:07 Ответить Мне нравится 0
Oleg K #525841
показать весь комментарий18.03.2025 23:50 Ответить Мне нравится 1
AbOriginal_UA
показать весь комментарий19.03.2025 06:41 Ответить Мне нравится 0
Сергій Малецький
показать весь комментарий19.03.2025 08:11 Ответить Мне нравится 1
Владимир Капарунин
показать весь комментарий19.03.2025 09:16 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль