Бойцы бригады "Хищник" дроном-камикадзе залетели в блиндаж, где пряталось двое оккупантов. ВИДЕО

На Торецком направлении бойцы сводной бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции дроном-камикадзе залетели во вражеское укрытие. Разведка зафиксировала двух российских военных, которые спрятались в блиндаже.

Момент уничтожения блиндажа с оккупантами опубликовали в телеграм-канале подразделения сообщает Цензор.НЕТ.

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