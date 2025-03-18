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После неудачных сбросов боеприпасов один таки сдетонировал и ликвидировал российского захватчика. ВИДЕО
Украинские военные 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр ликвидировали российского солдата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице подразделения в Фейсбуке.
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+5 Яр Холодний
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+3 Luka Lukich #363772
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війна.
вже не до того щоб ще й про це думати, он у зеленського який високий єрмак, нехай він і подумає.
дивує инше.
це ж мавік, можна побачити що поряд немає нікого, міщень не дивиться вгору, не стріляє, спуститися нижче і кинути точніше можна.
чому ні?