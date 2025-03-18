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После неудачных сбросов боеприпасов один таки сдетонировал и ликвидировал российского захватчика. ВИДЕО

Украинские военные 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр ликвидировали российского солдата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице подразделения в Фейсбуке.

Смотрите: Силы обороны взяли под контроль трассу Карловка-Селидово и уничтожили РСЗО и ЗРК "Стрела-10" оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) ликвидация (3517) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (202)


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Топ комментарии
+5
Що таке з детонаторами? Браковані? Чи, просто, ********** падають в розкислу землю? Може, варто їх продублювать "інерційниками"?
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18.03.2025 22:43
+3
Прожарка хробака-нелегала.
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18.03.2025 22:38
+1
Скоро пітарди начинені цвяхами будемо скидати
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19.03.2025 00:00
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Прожарка хробака-нелегала.
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18.03.2025 22:38 Ответить
Схоже без зброї йшов здаватися, і ангел як міг охороняв
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19.03.2025 08:57 Ответить
Чорт свинособаку оберігав, але наші янголи узяли гору.
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19.03.2025 22:01 Ответить
Щасливчик
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18.03.2025 22:39 Ответить
Що таке з детонаторами? Браковані? Чи, просто, ********** падають в розкислу землю? Може, варто їх продублювать "інерційниками"?
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18.03.2025 22:43 Ответить
гадаю перші 2 були пристрілочні. принаймні вони були жовтими, а ті що вибухали- блакитними. звісно було б краще їх обладнати трасером в хвостовику щоб глядачам шоу було краще видно
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18.03.2025 23:15 Ответить
Перший раз про ТАКІ чую... Може, хтось із теперішніх вояк пояснить, бо в мої часи такого не було...
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18.03.2025 23:19 Ответить
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18.03.2025 23:07 Ответить
не здетонували то й нехай.
війна.
вже не до того щоб ще й про це думати, он у зеленського який високий єрмак, нехай він і подумає.
дивує инше.
це ж мавік, можна побачити що поряд немає нікого, міщень не дивиться вгору, не стріляє, спуститися нижче і кинути точніше можна.
чому ні?
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18.03.2025 23:30 Ответить
А ти не подумав, що при зниженні може впасти чіткість радіосигналу, а БПЛА-кретранслятора-коригувальника, у "мавіка" там не було?
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19.03.2025 02:08 Ответить
Скоро пітарди начинені цвяхами будемо скидати
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19.03.2025 00:00 Ответить
За три дні?
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19.03.2025 13:30 Ответить
 
 