РФ и Китай создали массированную цифровую инфраструктуру для информационных манипуляций, - Каллас

Зарубежные информационные манипуляции и вмешательства (FIMI) - это проявление гибридной войны против Европейского Союза.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Наши последние доклады свидетельствуют, что Россия и Китай создали массированную цифровую инфраструктуру для проведения операции FIMI. Только в прошлом году более 90 стран и более 300 организаций подверглись таким атакам, от Парижской Олимпиады и Паралимпийских Игр - до президентских выборов в Румынии и в Молдове. Мы видели дезинформацию вокруг протестов фермеров в Германии и в предвзятых материалах, которые пытались узаконить влияние России на Ближнем Востоке. Это большая глобальная угроза", - рассказала Каллас.

По ее словам, FIMI вовсе не является коммуникационной проблемой, в этом явлении речь не идет о битве нарративов или о столкновении "моей правды против твоей правды". Она подчеркнула, что информационное пространство сегодня превратилось в настоящее геополитическое поле боя, и, похоже, что европейские демократии пока проигрывают эту войну.

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"Россия инвестировала более миллиарда евро в контролируемые государством пропагандистские издания в течение прошлых лет, и эти суммы растут каждый год. И это не включает того, что они тратят на свои разведывательные службы или на скрытые операции по всему миру. Они не одиноки в этом Мы можем только предполагать, сколько в свой арсенал FIMI вкладывает Китай... Их комбинация очень опасна. Наш собственный бюджет меньше, по крайней мере, в сотни раз. Возможно, у нас нет столько денег, но мы делаем максимум с тем, что у нас есть. И это - наше общество", - сказала высокая представительница ЕС.

В то же время страны ЕС создали систему быстрого предупреждения о проявлениях иностранных манипуляций и вмешательства, а также о кибернетических атаках, с привлечением ведущих экспертов в этой сфере. Оперативные меры противодействия позволяют уменьшить вредный эффект таких операций и повысить осведомленность населения.

"Но очевидно, что нам нужно вкладывать больше ресурсов и воспринимать эту угрозу более серьезно. Я хочу подчеркнуть снова - FIMI не является коммуникационной проблемой. Это тактика войны", - подчеркнула высокая представительница ЕС.

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