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Новости Информационное влияние россии и Китая
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РФ и Китай создали массированную цифровую инфраструктуру для информационных манипуляций, - Каллас

Кая Каллас

Зарубежные информационные манипуляции и вмешательства (FIMI) - это проявление гибридной войны против Европейского Союза.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Наши последние доклады свидетельствуют, что Россия и Китай создали массированную цифровую инфраструктуру для проведения операции FIMI. Только в прошлом году более 90 стран и более 300 организаций подверглись таким атакам, от Парижской Олимпиады и Паралимпийских Игр - до президентских выборов в Румынии и в Молдове. Мы видели дезинформацию вокруг протестов фермеров в Германии и в предвзятых материалах, которые пытались узаконить влияние России на Ближнем Востоке. Это большая глобальная угроза", - рассказала Каллас.

По ее словам, FIMI вовсе не является коммуникационной проблемой, в этом явлении речь не идет о битве нарративов или о столкновении "моей правды против твоей правды". Она подчеркнула, что информационное пространство сегодня превратилось в настоящее геополитическое поле боя, и, похоже, что европейские демократии пока проигрывают эту войну.

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"Россия инвестировала более миллиарда евро в контролируемые государством пропагандистские издания в течение прошлых лет, и эти суммы растут каждый год. И это не включает того, что они тратят на свои разведывательные службы или на скрытые операции по всему миру. Они не одиноки в этом Мы можем только предполагать, сколько в свой арсенал FIMI вкладывает Китай... Их комбинация очень опасна. Наш собственный бюджет меньше, по крайней мере, в сотни раз. Возможно, у нас нет столько денег, но мы делаем максимум с тем, что у нас есть. И это - наше общество", - сказала высокая представительница ЕС.

В то же время страны ЕС создали систему быстрого предупреждения о проявлениях иностранных манипуляций и вмешательства, а также о кибернетических атаках, с привлечением ведущих экспертов в этой сфере. Оперативные меры противодействия позволяют уменьшить вредный эффект таких операций и повысить осведомленность населения.

"Но очевидно, что нам нужно вкладывать больше ресурсов и воспринимать эту угрозу более серьезно. Я хочу подчеркнуть снова - FIMI не является коммуникационной проблемой. Это тактика войны", - подчеркнула высокая представительница ЕС.

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информационная война (679) Китай (2946) россия (95441) Евросоюз (17102)


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Специально для Кая Каллас:
Пара script для DNS-записей уровня A в корневом узле диспетчиризации трафика обнулят всю эту информа-сетку сразу же. Единственное, это не совсем законно, зато очень необходимо. Пусть сетевые инженеры меня поправят.
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20.03.2025 00:11 Ответить
Прозрачность и открытость работает только для образованных людей, остальным (а их подавляющее большинство) нужны простые решения сложных вопросов. Человек не хочет думать. Ему нужно просто употребить готовое (не важно, что оно ложное или бредовое, главное - готовое). И вот для этого и нужна простая и эффективная блокировка всего и вся. Это как принудительное кормление, даже если пациент этому противится. Но это надо.
"плавное навязывание правильного мнения" - это действительно существует уже давно. Но вот только недавно, это явление было приведено в научную форму и алгоритмизировано. То, что происходит с трампом - вы видите результат подобного программирования "подстановки сознания".
Внешнее оружие в виде взрывных спец-эффектов отходит в прошлое, теперь войны ведутся за влияние на сознание человекообразных.
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20.03.2025 01:00 Ответить
Ви багато сказали правильного, но пропустили основний принцип навчання. Людина не вчиться на чужих помилках, треба що б вона робила свої, тому і дурять дурнів, тай ще й бʼють коли треба…
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20.03.2025 07:54 Ответить
Не здивуюся якщо нарассєя з Китаєм разом штурмуватимуть Тайвань...
А Трамп мовчки спостерігатиме...
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20.03.2025 00:51 Ответить
А що буде робити весь інший світ? Отож, бо звикли що все вирішують штати, а тепер все…
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20.03.2025 07:50 Ответить
просто отключите россию от интернет и половина проблемы исчезнет
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20.03.2025 01:40 Ответить
китай- это же такая чума и зараза, как и быдлостан, миру ещё предстоит узнать гнилую сущность этой недостраны.
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20.03.2025 08:05 Ответить
 
 