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Новости Программа перевооружения ЕС
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Канада хочет присоединиться к оборонной инициативе Евросоюза

Канада

Канада ведет переговоры с Европейским Союзом о присоединении к новому проекту по расширению военной промышленности. Это позволит Канаде участвовать в создании европейской военной техники на собственных промышленных предприятиях.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По информации издания, сейчас ведутся детальные переговоры по включению Канады в новую оборонную инициативу Евросоюза. Цель состоит в том, чтобы поднять оборонную промышленность ЕС, которая станет "надежной альтернативой Соединенным Штатам", которые доминируют на рынке производства оружия.

В частности, по словам собеседников, Канада сможет стать частью европейского реестра военного производства, продавая свои промышленные мощности для создания европейских систем, таких как реактивный самолет Saab Gripen, конкурент американского F-35, который производит Lockheed Martin. Источники издания отмечают, что о конкретных контрактах речь пока еще не идет.

Также читайте: Трамп о Канаде: "Одна из самых мерзких стран, с которыми я имел дело"

После того, как Дональд Трамп второй раз стал президентом США, Канада и Евросоюз пытаются укрепить свою оборонную промышленность. The New York Times пишет, что такое сотрудничество подтолкнет канадских военных производителей и предложит Канаде новый рынок на фоне ухудшившихся отношений с США.

Сотрудничество военной промышленности Канады с Европейским Союзом подчеркивает, как традиционные союзники США углубляют свои связи без участия Вашингтона, чтобы защититься от непредсказуемых шагов Трампа.

Читайте также: Новый премьер Канады Карни отправился в Европу, а не в США, потому что отношения с Трампом обострились, - Reuters

Автор: 

Канада (2076) Евросоюз (17102)


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Топ комментарии
+10
@ З Німеччини через Польщу їде пристойна кількість військової техніки.

Тромбу привіт.



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20.03.2025 00:22
+8
Обьявите что к 2030 году страны ЕС зальют 1-2 триллиона евро в свой впк для перевооружения и вы увидите как рыжий начнет орать о том какие вы ******** и предатели и не заключили сделок с компаниями США.
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20.03.2025 00:27
+6
у гренландії вибір.
афігенний вибір.
або продовжити бути європейською данією, або приєднатися до майже європейською канади, або стати нікчемою в прогнившій піндосії.
не коли не думав, що побачу, при житті, гниючий імперіалізм, про який мені мозок виносили у школі та інституті. сша, яскравий приклад.
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20.03.2025 00:24
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але ж між нами чудовий океан...
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20.03.2025 00:07 Ответить
pound
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20.03.2025 00:13 Ответить
Pond
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20.03.2025 03:26 Ответить
Европа будет защищать Канаду от США.
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20.03.2025 00:10 Ответить
Лише 40% наявних канадських літаків ВПС готові до дії, в той час, як Канада переглядає свій контракт на F-35.
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20.03.2025 00:58 Ответить
Європейська комісія в особі єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса представила деталі свого плану озброєння Європи. Вони містяться у «Білій книзі з питань європейської оборони - готовність до 2030 року».

Одним з елементів плану, який був анонсований ще раніше, є нова схема спільних запозичень для інвестицій в оборонну промисловість на загальну суму 150 млрд євро. Однак проекти, в які можна вкласти ці кошти, мають бути або в країнах ЄС, або в Україні.

Для американських виробників, у яких зараз купують багато країн ЄС, такої можливості не буде.

Велика Британія, яка вийшла з ЄС, наразі також не матиме доступу до цієї схеми, хоча в майбутньому це може змінитися, якщо сторони домовляться про пакт про оборону та безпеку. Вони зараз працюють над такою угодою.
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20.03.2025 00:12 Ответить
Біла книга, яку ще називають дорожньою картою, містить чотири ключові пріоритети.

Перший - пошук фінансів на оборону. Держави-члени мають досягти показника у 3,5% від ВВП на ці потреби.

Другий пріоритет - закрити прогалини в потужностях країн-членів на сьогодні та на майбутнє. Це означає заповнення складів ************, зброєю, військовим обладнанням.

Третій - підтримка України. «У нас є багато чого вчитися з бойового досвіду України. Ми також повинні бути в змозі розробляти системи оборони для України, а також разом з Україною». Рекомендації Білої книги передбачають, зокрема, постачання не менше двох мілнів артилерійських снарядів на рік, а також засобів ППО та дронів, навчання та оснащення українських бригад.

Як зазначає головна дипломатка ЄС, Біла книга передбачає безпосередню підтримку оборонної промисловості України. Каллас нагадала, що економіка Росії переведена на військові рейки. 40% федерального бюджету агресора йде на військові потреби - це більше, ніж РФ витрачає на освіту, охорону здоров'я та соціальну політику разом узяті.

«Незалежно від поточних переговорів про мир в Україні, це - довгострокова інвестиція у довгостроковий план агресії», - робить висновок посадовиця і продовжує: «Україна повинна бути озброєна, щоб уникнути будь-яких майбутніх атак, і нам потрібен довгостроковий план для того, щоб вистояти і зробити це».

Загалом, Біла книга повністю інтегрує Україну як постачальника та учасника оборонних закупівель. «Це створить абсолютно нові можливості для держав-членів, щоб посилити свою підтримку Україні», - сказав комісар.

Четвертий пріоритет оборонної стратегії - зміцнення оборонної промислової бази Європи. ЄС прагнутиме подолати фрагментацію, стимулювати спільні закупівлі та спростити бюрократичні перешкоди.
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20.03.2025 00:25 Ответить
У довіднику Міжнародного інституту стратегічних досліджень від 2025 року зазначається, що Європа вживає заходів для вдосконалення своїх збройних сил без допомоги Сполучених Штатів.
У 2024 році шість європейських країн об'єдналися у проєкті з розробки крилатих ракет наземного базування, а також вжили заходів щодо збільшення потужностей з виробництва *********** та розширення бази постачальників.
При цьому такі країни, як Бразилія, Ізраїль та Південна Корея, розглядаються як джерела нового обладнання.
Крім того, зазначають аналітики, навіть якщо США повністю вийдуть з Європи, вони залишать після себе цінну інфраструктуру.
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20.03.2025 00:35 Ответить
Хоча європейський оборонний і аерокосмічний комплекс за масштабом поступається американському, він аж ніяк не карликовий.
У 2023 році його оборот становив 316 мільярдів доларів, у США - 829 мільярдів.
Водночас спостерігається помітний оптимізм щодо того, що Європа володіє промисловими ноу-хау і можливостями для створення оборонного сектора світового класу, особливо якщо буде виконано зобов'язання європейських урядів щодо збільшення військових витрат.
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20.03.2025 00:39 Ответить
Безколірний клован відштовхнув найближчого сусіда у наші обійма))
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20.03.2025 00:13 Ответить
...ще й назвав наймерзеннішою державою у світі ...
"І єго вылєчат і Маска вылечат "
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20.03.2025 00:36 Ответить
Облизня спімали одразу два дегенерати - ×уйло і трамп. А Гренландія стала значно менше схожою на бутерброд.
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20.03.2025 00:13 Ответить
ЄС починає захоплювати американський континент, нєйлон в апасностє.
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20.03.2025 00:20 Ответить
@ З Німеччини через Польщу їде пристойна кількість військової техніки.

Тромбу привіт.



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20.03.2025 00:22 Ответить
у гренландії вибір.
афігенний вибір.
або продовжити бути європейською данією, або приєднатися до майже європейською канади, або стати нікчемою в прогнившій піндосії.
не коли не думав, що побачу, при житті, гниючий імперіалізм, про який мені мозок виносили у школі та інституті. сша, яскравий приклад.
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20.03.2025 00:24 Ответить
В мене є інша ідея. Канада приєднується до Гренландії і входить в Евросоюз😁
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20.03.2025 11:54 Ответить
Ой красуни. Надіюсь втілять в життя.
Смачний ляпас зажраним трампівцям
Дивись і два ***** приземляться. Європа стане сильніше в збройному і нкономічному планах + піндоси втратять % ринку, гроші і авторитет.
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20.03.2025 00:26 Ответить
Обьявите что к 2030 году страны ЕС зальют 1-2 триллиона евро в свой впк для перевооружения и вы увидите как рыжий начнет орать о том какие вы ******** и предатели и не заключили сделок с компаниями США.
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20.03.2025 00:27 Ответить
Мерц вже казав що має план на трильон евро для оборонки і інфраструктури тільки в Німеччині
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20.03.2025 11:57 Ответить
Мені здається, що ця нова "оборонна ініціатива" скоро отримає конкретне найменування : "НАТО - без США...".
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20.03.2025 00:37 Ответить
США вимушена напасти на Канаду, бо інашке Канада нападе першою.
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20.03.2025 00:59 Ответить
путінська логіка
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20.03.2025 02:32 Ответить
Канада это очень ценный для нас друг и помощник, нужно укреплять с ней связи!
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20.03.2025 08:23 Ответить
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20.03.2025 09:39 Ответить
 
 