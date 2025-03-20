Канада хочет присоединиться к оборонной инициативе Евросоюза
Канада ведет переговоры с Европейским Союзом о присоединении к новому проекту по расширению военной промышленности. Это позволит Канаде участвовать в создании европейской военной техники на собственных промышленных предприятиях.
Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По информации издания, сейчас ведутся детальные переговоры по включению Канады в новую оборонную инициативу Евросоюза. Цель состоит в том, чтобы поднять оборонную промышленность ЕС, которая станет "надежной альтернативой Соединенным Штатам", которые доминируют на рынке производства оружия.
В частности, по словам собеседников, Канада сможет стать частью европейского реестра военного производства, продавая свои промышленные мощности для создания европейских систем, таких как реактивный самолет Saab Gripen, конкурент американского F-35, который производит Lockheed Martin. Источники издания отмечают, что о конкретных контрактах речь пока еще не идет.
После того, как Дональд Трамп второй раз стал президентом США, Канада и Евросоюз пытаются укрепить свою оборонную промышленность. The New York Times пишет, что такое сотрудничество подтолкнет канадских военных производителей и предложит Канаде новый рынок на фоне ухудшившихся отношений с США.
Сотрудничество военной промышленности Канады с Европейским Союзом подчеркивает, как традиционные союзники США углубляют свои связи без участия Вашингтона, чтобы защититься от непредсказуемых шагов Трампа.
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Одним з елементів плану, який був анонсований ще раніше, є нова схема спільних запозичень для інвестицій в оборонну промисловість на загальну суму 150 млрд євро. Однак проекти, в які можна вкласти ці кошти, мають бути або в країнах ЄС, або в Україні.
Для американських виробників, у яких зараз купують багато країн ЄС, такої можливості не буде.
Велика Британія, яка вийшла з ЄС, наразі також не матиме доступу до цієї схеми, хоча в майбутньому це може змінитися, якщо сторони домовляться про пакт про оборону та безпеку. Вони зараз працюють над такою угодою.
Перший - пошук фінансів на оборону. Держави-члени мають досягти показника у 3,5% від ВВП на ці потреби.
Другий пріоритет - закрити прогалини в потужностях країн-членів на сьогодні та на майбутнє. Це означає заповнення складів ************, зброєю, військовим обладнанням.
Третій - підтримка України. «У нас є багато чого вчитися з бойового досвіду України. Ми також повинні бути в змозі розробляти системи оборони для України, а також разом з Україною». Рекомендації Білої книги передбачають, зокрема, постачання не менше двох мілнів артилерійських снарядів на рік, а також засобів ППО та дронів, навчання та оснащення українських бригад.
Як зазначає головна дипломатка ЄС, Біла книга передбачає безпосередню підтримку оборонної промисловості України. Каллас нагадала, що економіка Росії переведена на військові рейки. 40% федерального бюджету агресора йде на військові потреби - це більше, ніж РФ витрачає на освіту, охорону здоров'я та соціальну політику разом узяті.
«Незалежно від поточних переговорів про мир в Україні, це - довгострокова інвестиція у довгостроковий план агресії», - робить висновок посадовиця і продовжує: «Україна повинна бути озброєна, щоб уникнути будь-яких майбутніх атак, і нам потрібен довгостроковий план для того, щоб вистояти і зробити це».
Загалом, Біла книга повністю інтегрує Україну як постачальника та учасника оборонних закупівель. «Це створить абсолютно нові можливості для держав-членів, щоб посилити свою підтримку Україні», - сказав комісар.
Четвертий пріоритет оборонної стратегії - зміцнення оборонної промислової бази Європи. ЄС прагнутиме подолати фрагментацію, стимулювати спільні закупівлі та спростити бюрократичні перешкоди.
У 2024 році шість європейських країн об'єдналися у проєкті з розробки крилатих ракет наземного базування, а також вжили заходів щодо збільшення потужностей з виробництва *********** та розширення бази постачальників.
При цьому такі країни, як Бразилія, Ізраїль та Південна Корея, розглядаються як джерела нового обладнання.
Крім того, зазначають аналітики, навіть якщо США повністю вийдуть з Європи, вони залишать після себе цінну інфраструктуру.
У 2023 році його оборот становив 316 мільярдів доларів, у США - 829 мільярдів.
Водночас спостерігається помітний оптимізм щодо того, що Європа володіє промисловими ноу-хау і можливостями для створення оборонного сектора світового класу, особливо якщо буде виконано зобов'язання європейських урядів щодо збільшення військових витрат.
"І єго вылєчат і Маска вылечат "
Тромбу привіт.
афігенний вибір.
або продовжити бути європейською данією, або приєднатися до майже європейською канади, або стати нікчемою в прогнившій піндосії.
не коли не думав, що побачу, при житті, гниючий імперіалізм, про який мені мозок виносили у школі та інституті. сша, яскравий приклад.
Смачний ляпас зажраним трампівцям
Дивись і два ***** приземляться. Європа стане сильніше в збройному і нкономічному планах + піндоси втратять % ринку, гроші і авторитет.