Канада хочет присоединиться к оборонной инициативе Евросоюза

Канада ведет переговоры с Европейским Союзом о присоединении к новому проекту по расширению военной промышленности. Это позволит Канаде участвовать в создании европейской военной техники на собственных промышленных предприятиях.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По информации издания, сейчас ведутся детальные переговоры по включению Канады в новую оборонную инициативу Евросоюза. Цель состоит в том, чтобы поднять оборонную промышленность ЕС, которая станет "надежной альтернативой Соединенным Штатам", которые доминируют на рынке производства оружия.

В частности, по словам собеседников, Канада сможет стать частью европейского реестра военного производства, продавая свои промышленные мощности для создания европейских систем, таких как реактивный самолет Saab Gripen, конкурент американского F-35, который производит Lockheed Martin. Источники издания отмечают, что о конкретных контрактах речь пока еще не идет.

Также читайте: Трамп о Канаде: "Одна из самых мерзких стран, с которыми я имел дело"

После того, как Дональд Трамп второй раз стал президентом США, Канада и Евросоюз пытаются укрепить свою оборонную промышленность. The New York Times пишет, что такое сотрудничество подтолкнет канадских военных производителей и предложит Канаде новый рынок на фоне ухудшившихся отношений с США.

Сотрудничество военной промышленности Канады с Европейским Союзом подчеркивает, как традиционные союзники США углубляют свои связи без участия Вашингтона, чтобы защититься от непредсказуемых шагов Трампа.

Читайте также: Новый премьер Канады Карни отправился в Европу, а не в США, потому что отношения с Трампом обострились, - Reuters